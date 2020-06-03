У сучасному світі є безліч історій про неповнолітніх бізнесменів. І їхній успіх, як правило, залежить від двох чинників: нестримного бажання працювати і підтримки батьків. Ми підготували для вас кілька найвідоміших історій про школярів, яким вдалося відкрити власну справу.

Видання Фокус розповіло, як до дитячого підприємництва ставиться українське законодавство та з чого починається відкриття власного бізнесу.

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Кондитерський бізнес

У свої 17 років школяр з Києва Євген Іванець вже встиг розвинути власний кондитерський бізнес. Він публікує в соцмережі фото апетитних десертів, а люди натомість замовляють у його десятки смаколиків на місяць. Женя сам готує, сам придумує рецепти і сам на цьому заробляє.

Хлопець, за даними 2018 року, заробляє близько 6 тисяч гривень в місяць: половину він пускає в обіг, половину відкладає. Йому допомагають батьки, але не зовсім безкоштовно. Так, татові, який доставляє його замовлення, Євген компенсує витрати на бензин. Тепер в планах хлопця відкриття власної кулінарної школи.



"Свій перший торт я спік, коли мені було 10 років. Все, чим мені допомогли батьки, увімкнули духовку. Рецепти я шукав в інтернеті, потім тато побачив, що мені подобається готувати, і оплатив навчання в дитячій кулінарній академії", – каже Женя.

Заробіток на навчанні

А 14-річний Арсеній Добровольський вирішив заробити на своїх знаннях – хлопець викладає одноліткам і дітям молодшого віку англійську мову. Так, з кожним учнем Арсеній займається по 2-3 години в тиждень та активно просуває свої сторінки в соцмережах, наповнюючи їх шпаргалками і маловідомими англійськими ідіомами.

Поки на навчання до Арсенія ходить небагато учнів, тож його дохід становить близько 2 тисяч гривень на місяць. Хлопець теж мріє в майбутньому про власну мовну школу.

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Бізнес по-дорослому

15-річний Микита Дерун перші гроші заробив ще у 13 років, коли батьки на місяць відправили його вчитися в Торонто. Хлопець скупляв у виїжджаючих студентів підручники за низькою ціною, а після цього продавав їх дорожче новачкам. Так, хлопець заробив 140 доларів.

Повернувшись в Україну, Микита вирішив продавати рол-морозиво – десерт, який вперше спробував у Канаді. Він знайшов необхідне обладнання, продавця, місце та вмовив батьків інвестувати в його бізнес. Документи оформили на старшого брата Микити.

Цікаво, що у перший день продажів майже ніхто не звертав уваги на незвичайні ласощі, тому морозиво почали роздавати безкоштовно. Людям це сподобалося і незабаром від клієнтів не було відбою. Тепер загальний виторг у нього – від 250 тисяч гривень на місяць.

Рекламне агентство

18-річний киянин Дмитро Макаров свій перший мільйон заробив у 14 років. Нині хлопець керує рекламним агентством Zlodei, яке співпрацює з блогерами, і їздить на автомобілі Lexus.



Дмитро Макаров / Фото Arena

Але перш ніж відкрити PR-агентство, хлопець займався киберспортивною організацією PRIES Gaming – був менеджером команд. "По суті, це було управління спортивним клубом – ми знаходили команди, спонсорів і думали, як правильно їх поєднати. Але згодом цей проєкт довелося заморозити", – розповідає Діма.

Проте там хлопцеві вдалося заробляти близько 10 тисяч доларів на місяць, і цей капітал Дмитро вклав у рекламний бізнес. Формально засновником компанії став батько, а Діма покинув школу, щоб віддавати своїй справі більше часу.

Українське законодавство і дитяче підприємництво

За трудовим договором, в Україні можна працювати з 16 років. У разі якщо ця діяльність не заважає навчанню в школі і є дозвіл батьків, працевлаштуватися можна і з 14 років.

Проте зареєструватися підприємцем можна лише з 16-річного віку і тільки за згодою батьків. Ті, хто молодший, не мають права здійснювати будь-які бізнес-угоди, пропонувати системні послуги і заробляти на цьому.

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Тому інші підлітки мають лише два шляхи: або працювати нелегально, не платити податки, що найчастіше і відбувається, або оформити бізнес на батьків або повнолітніх друзів.

Відомо, що зараз в Україні намагаються заробити тисячі дітей. Вони проводять екскурсії, готують каву, ремонтують телефони, купують в Китаї речі і перепродують їх друзям тощо.