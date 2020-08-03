Пандемія коронавірусу та тривала самоізоляція повпливали на багато українських родин. Та які ознаки свідчать, що шлюб перебуває на грані розлучення та що варто робити, виявивши їх – дізнавайтесь у матеріалі.

Стосунки чоловіка і жінки завжди залежать від прагнення обидвох розвивати їх. Тому крах шлюбу передбачити неможливо. Однак є ознаки, які можуть допомогти зрозуміти, що треба бити на сполох і починати виправляти ситуацію, поки не дійшло до розлучення. Про це розповів ведучий "Кохання на виживання" і психолог за освітою Олег Кензов, передає Новий канал.

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Забагато критики

Дошкульна критика вже зруйнувала багато шлюбів. Особливо, якщо ваша половинка не має наміру обговорити проблему, а починає розмову зі звинувачень. Це може стосуватись як серйозних тем у шлюбі, так і звичайних побутових. До прикладу, якщо чоловік чи жінка не купили якихось продуктів у магазині, в їхню адресу одразу ж сипляться звинувачення у неробстві чи байдужості. Звісно, більшість людей у цьому випадку займуть позицію оборони і розмова вже перетворюється на скандал.

Уникання один одного

Ще одна тривожна ознака, це коли друга половинка раптово починає уникати спілкування з вами. Одразу з'являється десятки справ на роботі, важливий етап у навчанні чи хобі, або ж дім завжди переповнений гостями. Це може бути способом втекти один від одного під будь-яким приводом. Зрештою партнери віддаляються і обдумують, чи варто продовжувати ці стосунки.

Ви уявляєте себе самотньою людиною

Якщо важливі рішення не обговорюються та не приймаються з партнером: така поведінка свідчить про руйнування сім'ї. Адже ви вже несвідомо уявляєте себе самотньою людиною, здатною будувати своє життя, враховуючи тільки власні інтереси.

Не бажання спілкуватись один з одним

Саме за спілкуванням можна визначити близькість людей. Якщо розмови завершуються непорозуміннями або партнери взагалі відмовляються обговорювати важливі для обидвох теми, то це дуже тривожний сигнал. І що частіше такі ситуації трапляються у шлюбі, тим важче зберегти його.

Що робити, коли ви бачите ці ознаки у шлюбі

Як і в медицині, чим швидше виявити проблему, тим легше її залагодити. Рекомендуємо звернутись до психологів або ж прочитати літературу на тему відновлення стосунків чи уникнення конфліктів. Похід до сімейного психолога – це не соромно, а практика, яка може допомогти врятувати стосунки. Окрім цього, пари можуть піти на примирення за ініціативи хоча б одного партнера і обговорити всі деталі, які викликають скандали.

Ще одним методом налагодження стосунків у шлюбі є спільні спогади. При нагоді згадайте з партнером щасливі моменти, які й зародили кохання. Такі спогади можуть допомогти налагодити спілкування та зміцнити почуття до другої половинки.