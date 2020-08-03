4 ознаки того, що шлюб тріщить по швах
Пандемія коронавірусу та тривала самоізоляція повпливали на багато українських родин. Та які ознаки свідчать, що шлюб перебуває на грані розлучення та що варто робити, виявивши їх – дізнавайтесь у матеріалі.
Стосунки чоловіка і жінки завжди залежать від прагнення обидвох розвивати їх. Тому крах шлюбу передбачити неможливо. Однак є ознаки, які можуть допомогти зрозуміти, що треба бити на сполох і починати виправляти ситуацію, поки не дійшло до розлучення. Про це розповів ведучий "Кохання на виживання" і психолог за освітою Олег Кензов, передає Новий канал.
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Забагато критики
Дошкульна критика вже зруйнувала багато шлюбів. Особливо, якщо ваша половинка не має наміру обговорити проблему, а починає розмову зі звинувачень. Це може стосуватись як серйозних тем у шлюбі, так і звичайних побутових. До прикладу, якщо чоловік чи жінка не купили якихось продуктів у магазині, в їхню адресу одразу ж сипляться звинувачення у неробстві чи байдужості. Звісно, більшість людей у цьому випадку займуть позицію оборони і розмова вже перетворюється на скандал.
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Уникання один одного
Ще одна тривожна ознака, це коли друга половинка раптово починає уникати спілкування з вами. Одразу з'являється десятки справ на роботі, важливий етап у навчанні чи хобі, або ж дім завжди переповнений гостями. Це може бути способом втекти один від одного під будь-яким приводом. Зрештою партнери віддаляються і обдумують, чи варто продовжувати ці стосунки.
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Ви уявляєте себе самотньою людиною
Якщо важливі рішення не обговорюються та не приймаються з партнером: така поведінка свідчить про руйнування сім'ї. Адже ви вже несвідомо уявляєте себе самотньою людиною, здатною будувати своє життя, враховуючи тільки власні інтереси.
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Не бажання спілкуватись один з одним
Саме за спілкуванням можна визначити близькість людей. Якщо розмови завершуються непорозуміннями або партнери взагалі відмовляються обговорювати важливі для обидвох теми, то це дуже тривожний сигнал. І що частіше такі ситуації трапляються у шлюбі, тим важче зберегти його.
Що робити, коли ви бачите ці ознаки у шлюбі
Як і в медицині, чим швидше виявити проблему, тим легше її залагодити. Рекомендуємо звернутись до психологів або ж прочитати літературу на тему відновлення стосунків чи уникнення конфліктів. Похід до сімейного психолога – це не соромно, а практика, яка може допомогти врятувати стосунки. Окрім цього, пари можуть піти на примирення за ініціативи хоча б одного партнера і обговорити всі деталі, які викликають скандали.
Ще одним методом налагодження стосунків у шлюбі є спільні спогади. При нагоді згадайте з партнером щасливі моменти, які й зародили кохання. Такі спогади можуть допомогти налагодити спілкування та зміцнити почуття до другої половинки.