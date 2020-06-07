Якщо карантин не дає вам можливості побачитися з другою половинкою, то не варто сумувати, адже ми підготували для вас кілька романтичних ідей. Але вони також можуть підійти і тим парам, які проводять карантин разом чи навіть з дітьми.

Хоч ми всі дуже змінилися в умовах карантину, але почуття і кохання до другої половинки лишилися такі ж, пише видання Woman.

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Романтичні ідеї для пари на карантині

Відправити кур'єра з їжею

Це актуально для тих, хто проводить карантин окремо від коханої людини. Адже служба доставки їжі завжди працювала під час ізоляції. Тому ви сміливо можете надіслати дівчині чи хлопцеві її/його улюблену піцу або будь-які інші смаколики. І це точно сподобається вашій половинці.



Кур'єром можна замовити навіть квіти / Фото Ideausher

Записати відео з піснею, віршем або танцем у власному виконанні

Ще буде дуже мило та, можливо, навіть смішно, але це ідеальний варіант підняти партнеру настрій і нагадати про себе. Ви можете присвяти йому/їй власну вигадану пісню, вірш, танець, картину, що завгодно. І неважливо, чи буде це зроблено красиво, це в будь-якому випадку це буде момент, коли ви зможете вразити кохану людину.

Надіслати любовну записку

Це дуже милий та романтичний жест – надіслати листа. Або можна навіть романтичне СМС-повідомлення. Навіть якщо ви перебуваєте в межах однієї квартири, то можна весело обмінятися посланнями за допомогою вихованців – кота чи собаки.



Надішліть коханій людині любовний лист / Фото Клуб поезії

Запросити в онлайн-театр

Зараз в інтернеті можна переглянути будь-який фільм безкоштовно чи навіть знайти трансляцію вистави – це гарні ідеї для романтичного побачення, якщо ви окремо живете. Радимо увімкнути приглушене світло та запастися улюбленими смаколиками, будь-то чіпси, цукерки чи фрукти, або ж навіть випити вина, адже вдома це можна робити не лише в антракті.