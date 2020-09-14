Дівчаток потрібно одягати в рожевий одяг та змалку вчити, як доглядати за собою і бути хорошою господинею. А от хлопчики не повинні плакати і ще з дитинства отримують мотивацію щодо кар'єрного росту. Та як таке стереотипне виховання впливає на дітей – пояснили експерти.

Як стереотипне виховання впливає на дитину

Очільниця дитячих таборів DEC Сamp Ірина Зарецька-Котруце навела для прикладу результати міжнародних досліджень, передає "Освіторія". В опитуваннях взяли участь респонденти з різних куточків світу, тому науковці побачили, наскільки гендерні рамки впливають на людей, незалежно від особливостей культури. І результати справді шокують!

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Так, представники The Fawcett Society дізнались, що 41% людей відчувають тягар від стереотипів щодо чоловіків чи жінок, які їм нав'язали батьки. Водночас 51% респондентів заявили, що неправильне гендерне виховання повпливало на вибір професії: дівчата не обирали фізико-математичні факультети та називали хлопців більш розвиненими, хоч науково доведено, що інтелект не залежить від статі.

Інше ж дослідження від The Children’s Society взагалі шокувало. Кожен 8-ий чоловік називав силу і жорстокість головними чеснотами. Водночас дівчата говорили, що повинні бути красивими. Ніхто з підлітків не вказав серед головних чеснот доброту, піклування, вдячність чи саморозвиток.

Такі відповіді є наслідками гендерних стереотипів. І ось 4 з них, які точно проявляться у дорослому віці.

4 стереотипи у вихованні, які варто викорінити

Прояви емоцій

Батьки змалку нас вчили не показувати емоцій, бо "що ж люди скажуть". Окрім цього, хлопчики могли чути фрази від батьків: "Ну що ти хникаєш, як дівчинка", або ж "Мужики не плачуть!"



Які гендерні стереотипи псують життя людей / Фото The Daddy Files

Науковці довели, що діти, незалежно від статі, повинні проявляти, а не стримувати емоції. Тому діткам варто пояснити, що показ емоцій – це нормально, і їх можна показувати перед батьками, адже вони ніколи не будуть насміхатись з цього та завжди підтримуватимуть. Але тут мова не йде про істерики.

Іграшки чи хобі

Цей стереотип може проявлятись у фразах: "Ти ж дівчинка, тому тобі не треба боксу", "Хлопчики не грають в ляльки", "Що за синці? Ти що пацанка?" І ці слова запам'ятовуються дітям, адже складаються в гендерні стереотипи: хлопчики – сильні і завжди в синцях, дівчатка – красиві.

Батькам варто враховувати: до 3 років діти не розуміють, що таке стать. Тому варто обирати іграшки, які розвивають тіло, розум та емоції, а не гендерний поділ.

Чистота одягу

"Дівчатка не можуть бути такими замазурами", "Та то ж хлопчик, не дивно, що весь в болоті", – такі фрази часто говорять батьки своїм дітям.

Щоб запобігти цим стереотипам, спершу згадайте себе у цьому віці, як ліпили сніговиків та приносили додому мокрі рукавиці, або ж з'їжджали з гірки та бруднили одяг в калюжах. Якщо у вашої дитини назрівають такі розваги, запропонуйте просто переодягнутись у речі, яких не шкода на такі ігри.

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Дівчинка – мамина помічниця, хлопчик – татка

Змалку дівчаток вчать, як прибирати помешкання, прати речі, готувати їжу чи мити посуд. А от хлопчикам на кухні не місце, а краще допомогти татусям в гаражі чи в роботі по дому. Однак таке виховання не є дієвим, адже в дорослому житті людині знадобляться різні навички. Тому не варто ділити цю роботу та зробити все, щоб чоловік не ніяковів від вигляду режимів пральної машинки, а жінка змогла вкрутити гайку.