42 тисячі дітей повернулися з інтернатів у родини через пандемію коронавірусу

Через поширення коронавірусу COVID-19 дітей з інтернатних закладів повернули в родини. Загалом 42 тисячі дітей покинули школи-інтернати, будинки дитини та центри соціально-психологічної реабілітації.

Проте зробили це з порушенням – фахівці не перевірили тамтешніх умов проживання для дітей, йдеться на сайті благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна".

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"Ми завжди наголошуємо на шкідливості інституційних умов і робимо все для виховання дітей у сім’ях. Але переміщення дітей з інтернатів у родини має відбуватися при наявності належних умов для дітей. Наразі, цю роботу не проведено", – зазначили в організації.

Крім того, там додають, що фахівці з соціальної роботи і служб у справах дітей не забезпечені засобами індивідуального захисту, транспортом і зв’язком. А це унеможливлює здійснення нагляду та попередження обставин, які можуть призвести до зараження дитини або жорстокого поводження батьків з власними дітьми.

Тому благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" написала звернення до Кабміну, Мінсоцполітики, МОНу та Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби щодо неприпустимості поставлення під ризик 42 тисяч дітей.