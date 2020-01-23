4 ознаки, що ви не готові до серйозних стосунків

У житті кожної людини настає такий етап, коли вона розуміє, що, начебто, і хоче серйозних стосунків, але при цьому по-справжньому не готова до цього.

Як же зрозуміти, що ви не готові до справжнього кохання? Психологи назвали кілька ознак, які це ілюструють, передає видання Mind Body Green.

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Ви постійно критикуєте партнера

Якщо ви критикуєте свого партнера, то, швидше за все, у вас є невпевненість у собі, і це відображається зовні. Найкраще для вас – заглибитися в себе і зрозуміти причини власної невпевненості.

Адже здорові пари приймають один одного такими, якими вони є, і дивляться на позитивні сторони своєї другої половинки.

Ви нервуєте, коли справи йдуть занадто добре

Можливо, ви йдете з людиною на кілька побачень і вам дуже подобається такий початок відносин. Начебто, справи йдуть добре, але ви відчуваєте себе невпевнено і думаєте: "Все занадто чудово", тоді, можливо, ти емоційно не готовий до справжньої романтики.

Така ситуація може приховувати деякі емоційні проблеми, які пов'язані з вашими минулими стосунками, що і заважає вам насолоджуватися поточними моментами вашого життя.

Ви ігноруєте "червоні прапори"

Одна з найважливіших речей, яку ви можете зробити, щоб не потрапити в нещасливі стосунки – це насправді подивитися на якості вашого партнера.

Складіть список "червоних прапорів" (речей, які неприпустимі у стосунках, – Сім’я 24) та дотримуйтесь його. Якщо чоловік постійно використовує вас чи обманює, а ви продовжуєте зустрічатися з ним, то краще одразу розійтися.

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Ви весь час сперечаєтесь

Якщо ви сперечаєтеся більше, ніж отримуєте задоволення від часу, проведеного разом, то це явна ознака того, що ви, можливо, перебуваєте у неправильних стосунках. Але якщо всі ваші стосунки – це постійне поле битви, тоді загляньте глибше: можливо, ви боїтеся отримати травму? Чи відчуваєте, що ви не гідні справжньої любові?

Ви можете не довіряти чи не любити інших людей. Тому якщо ви перебуваєте у відносинах, у яких некомфортно себе почуваєте, припиніть їх, поки ви не зцілите своє серце і знову не навчитеся довіряти.