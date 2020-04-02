4 ознаки того, що колишній досі вас кохає

Навіть якщо пара розійшлася з доброї волі та досі підтримує дружні відносини – це не означає, що у вас не залишилося почуттів один до одного. Часто після розриву хлопець чи дівчина продовжують отримувати повідомлення, дивитися сторіз чи ставити лайки в соцмережах один одного. Але чи це випадково? Ми наведемо кілька ознак, які свідчать, що колишній досі вас кохає.

Колишній не втрачає контакт з вами

Не обов'язково дуже показово проявляти свої почуття, пише Cosmo. Ваш попередній хлопець може просто так реагувати на ваші сторіз в соцмережах, просити допомоги чи просто надіслати смішну картинку в повідомлення. Так чи інакше, але він нагадує про себе і ніяк не зникає з твого життя, що не просто так.

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Ви викликаєте у нього певні емоції

Будь-яка реакція – це емоції, які показують небайдужість людини. Хлопець може не говорити, що досі кохає вас, але проявляти емоції. Запамя’тайте, по-справжньому розлюбив – це коли ви можете бути в одній кімнаті, але йому буде байдуже.

Він продовжує виправдовувати ваш розрив

Якщо хлопець виправдовує розрив чи досі шукає причину розставання – то це зовсім не означає, що він змінився і став кращим. Просто йому подобається копирсатися в теплих спогадах і триматися за те, що колись було реальністю.



Колишній хлопець може приховано кохати вас / Фото Pixel

Він ділиться з вами важливими планами

Мова не про поїхати у відпустку, сходити на новий фільм або відвідати концерт. Але якщо він ділиться важливими планами, зокрема що вирішив звільнитися або змінює квартиру тощо, то це є ознакою кохання до вас.