4 поради для пар, які допоможуть уникнути розриву

Думка про розрив чи розлучення, зокрема через проблеми у стосунках, викликає справжній страх серед пар, які прожили разом багато років. Але є способи знову закохатись у свого партнера і зробити відносини унікальними за допомогою простих прийомів, які можна виконувати щодня.

Навіть якщо ви переживаєте, що ваші відносини чи шлюб "застряг" або на межі розриву, то перш ніж навіть подумати про розлучення, дайте своїм стосункам ще один шанс і дійсно попрацюйте над зближенням один з одним, пише Yourtango.

Цікаво! 7 секретів успішних та щасливих пар, яким всі заздрять

Чому пари продовжують стосунки, які на межі розриву

Через страх бути покинутими чи образити

Пари часто залишаються разом, тому що не хочуть завдати шкоди почуттям іншої людини або бояться бути самотніми. Деякі можуть сказати, що це "через дітей", фінансові негаразди чи будь-які інші причина, окрім правди: "Тому що я не хочу бути самотнім!"

Але стосунки з кимось, з ким ви не хочете бути, – це не доброзичливий акт. Ви справді думаєте, що ваш партнер не відчуває, наскільки ви не цікавитеся ними? До того ж, це робить кожен день разом більш болючим для вас обох.

Через звичні справи, які роблять відносини нудними

Людський мозок хоче максимально створити звички у вашому житті. Саме тому пари можуть перебувати у тривалих відносинах. Але нудно постійно ставити однакові запитання, їсти в одних і тих же місцях, займаєтесь сексом в тих же позах тощо. Через це шлюби/відносини можуть виглядати несвіжими та нудними через певний час.



Нудні та нещасливі стосунки приведуть до розриву / Фото Oluo

4 поради для пар, як покращити стосунки

І навіть якщо ви відчуваєте, що втратили зв’язок і не можете згадати час, коли ваші стосунки були захоплюючими, ви все ж маєте можливість запалити іскру в парі. Нижче наведено чотири веселих способи, які допоможуть покращити сексуальне життя, налагодити стосунки та збільшити близькість у шлюбі.

Ставте партнера у пріоритет

Пам’ятаєте, як ви колись замислювалися над потребами та бажаннями свого партнера? Ви хотіли здивувати їх та змусити себе почувати себе краще. Найкорисніше, що ви можете зробити в будь-яких стосунках – це зробити їх щастя своїм бажанням.

Адже коли хтось почуває себе добрим, щасливим і радісним через вас, то він/вона думатиме добре про вас та почуття. Налаштуйтеся на те, що вам подобається один в одному, а не зосереджуйтесь на тому, що ви не робите. І зрозумійте, що в коханні та відносинах деталі мають найбільше значення.

Включайте гумор і веселощі у стосунки

Не забудьте посміятися зі своїм партнером та влаштувати якісь пригоди, які вам обом сподобаються. Зрештою, який сенс жити, якщо ви не можете насолоджуватися моментом? Гумор і жарти можуть бути корисними для вашого психічного здоров’я.

Цікаво! Ви знайшли свою людину: 8 ознак ідеальної пари

Спробуйте нові речі у сексі

Це може бути дуже корисним у стосунках. До того ж, варто не лише експериментувати, а й просто говорити про секс та інтимні бажання. Наприклад, ви можете вирішити покращити стосунки, вирішивши займатися сексом щодня протягом двох тижнів. Або, можливо, спробуйте встановити таймер і цілуватися протягом 5 хвилин щодня. Завдяки цим новим знанням речі швидко можуть стати набагато захоплюючими.

Але переконайтеся, що є чіткі параметри, на які ви обидва погоджуєтесь, і що у вас є план коригування, якщо він не спрацює.

Ставтесь до свого партнера як до найцікавішої людини у світі

У йозі є приказка: "Все, що ти насправді маєш, це 24 години!". Тому уявіть свого партнера найцікавішою людиною у вашому житті та приділіть їм свою увагу.

Будьте разом у подорожі та станьте людиною, яку вони теж бачать цікавою. Розвивайте свій характер, пізнавайте себе і знайте, що найцікавіше місце не в вашій голові, а в людях і житті навколо вас.