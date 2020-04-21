4 поради психологів, як виховати радісних та щасливих дітей

Всі батьки прагнуть, аби їхні діти були здоровими і щасливими. Але у кожного різне розуміння того, як цього досягнути. Немає єдиного ідеального способу у вихованні. Але експерти поділилися порадами, які допоможуть прищепити щастя вашим малюкам.

"Подумайте про щастя як про набір навичок, а не про вроджену якість. Спробуйте вважати щастя подібним до вивчення мови та навчіть дитину щастю, як граматиці", – каже авторка книги "Підняття щастя: 10 простих кроків для більш радісних дітей та щасливих батьків" Крістін Картер виданню Mind Body Green.

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Тому експерти з питань виховання поділилися власними порадами, як виховати радісних та щасливих дітей.

Навчити доброти

Часто діти зосереджуються на власних потребах, а не на тому, щоб допомагати іншим, але це не зробить їх щасливими. "Ми вважаємо, що щастя виникає через те, що ти дістаєш речі для себе, але виявляється, що дарування (допомога іншим) приносить більше щастя", – стверджує психолог Річард Райан.

Це доводить і дослідження, яке довело, що чим більше людей допомогали іншим, тим щасливішими вони були. Гарвардський психолог Річард Вайсборд запропонував наступні рекомендації щодо виховання добрих дітей:

Зробіть турботу про інших пріоритетом, наголошуючи на важливості доброти. Надайте можливість дітям займатися турботою та вдячністю, розширюйте допомогу вашої дитини не лише на друзів та родину, показуйте власний моральний приклад для наслідування.

Заохочуйте оптимізм

Допомога дитині бачити оптимізм може полегшити її сприйняття життя в тяжкі підліткові роки. Австралійські дослідники виявили, що більш оптимістичними є діти від 12 до 13 років, вони мають менше шансів на те, що впадуть у депресію.

Але навіть якщо ваша дитина не є природно позитивною, вона може цьому навчитися. Так, коли виникає якась проблема, закликайте дитину визнати її та подумати про те, що її спричинило, і як він/вона могла б покращити ситуацію.



Заохочуйте в дитини оптимізм / Фото Unsplash

Крім того, пам’ятайте, що ваша дитина знайде свій позитивний світогляд, тому замість того, щоб скаржитися на життя, показуйте їй, що у всьому є щось хороше.

Не вчіть ідеальності

Заохочувати дитину робити все можливе – це одне, але зосереджувати її робити все ідеально – це зовсім інше. Психологи кажуть, що важливіше хвалити дітей за їх зусилля та наполегливу працю, ніж за їх інтелект чи вміння.

Так, психологиня Стенфордського університету Каролайн Двек у дослідження виявила, що коли дітей хвалили за інтелект у вирішенні головоломки, вони були менш готовими взяти на себе складніше завдання. Натомість ті, хто отримав позитивні відгуки за наполегливу роботу, найчастіше вирішали спробувати більш складне завдання.

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"Діти відчувають себе розумними, коли працюють над чимось по-справжньому важким і роблять прогрес. Тому ми повинні навчити дітей, що цілком нормально робити помилки, адже на них ми усвідомлюємо найкращі уроки життя. Навчіть дітей розумінню, що нормально не завжди бути ідеальним", – каже Двек.

Розвивайте силу волі

Однією із найважливіших якостей у досягненні успіху є самодисципліна – здатність відкладати відпочинок та наполегливо працювати над якоюсь справою.

Вчені провели цікаве дослідження, як реагують дошкільнята, якщо їм дають вибір з'їсти один зефір одразу або два, якщо вони почекають 15 хвилин. Так, ті, хто зміг зачекати та отримати подвійну винагороду, згодом досягали вищий рівень успіху та щастя.

Тому дослідники кажуть, що ви можете допомогти дітям розвинути силу волі, зосередившись на нагороді в майбутньому. До того ж, навчання самодисципліні може допомогти дітям краще впоратися зі стресом.