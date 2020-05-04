4 причини, чому люди зраджують у стосунках
Взаємна довіра є основою для будь-яких відносин. Особливо в романтичних стосунках довіра та вірність – це "тендітні ниточки, які зв'язують між собою партнерів". Проте закохані часто зраджують один одного та навіть не зізнаються в цьому, вважаючи брехню – найкращим виходом.
Згідно з дослідженням, невірність є головною причиною розлучень між подружніми парами, пише видання Allwomentalks.
Цікаво! 5 причин, чому варто закінчити стосунки з другою половинкою
Але чому саме партнери вирішують зрадити кохану людину? Нижче наведено чотири основні причини.
Чому люди зраджують один одного
- Зникло чи зменшилося почуття кохання
Зменшення кохання – це найочевидніша причина, чому людина може вирішити зрадити кохану людину. Адже іскра в романтичних відносинах швидко згасає, тому коли з’являється рутина, пара може менше цікавитися один одним та шукає щастя «на стороні».
Зазначимо, що не завжди означає, що ви не любите свого партнера і розійдетеся. Більшість закоханих залишаються разом через стабільність та безпеку, які пропонують ці відносини, незважаючи на відсутність романтичних почуттів один до одного.
- Можливість та обставини
Обставини та певні ситуативні фактори можуть збільшити шанси зрадити другій половинці, навіть якщо це будуть лише швидкоплинні моменти. Окрім цього, це (зрада – 24 канал) може статися через алкоголь чи потребу у фізичній підтримці після травматичної події.
Психологи виділяють чотири причини, чому люди зраджують / Фото Alliance
- Емоційна перевірка
У всіх людей є "вроджена потреба" відчувати себе зрозумілими та бачити, що їх цінують. Тож, коли люди у стосунках не отримують емоційного підтвердження цього від свого партнера, вони прагнуть знайти це відчуття з іншою людиною.
Простіше кажучи, емоційна перевірка відносин – це потреба бути почутим і визнаним. Він може заспокоїти тривоги і комплекси людини. Цікаво, що емоційна невірність стає навіть більш частою, ніж фізична невірність.
До теми! Які існують зради та чи можна пробачити кохану людину
- Нудьга
Нудьга – це небезпечне почуття у стосунках, якщо його не тримають під контролем. І хоча відчувати нудьгу цілком природно, через кілька років у відносинах це може "вийти з ладу", якщо нудьга затримується занадто довго.
Так, коли партнери відчувають, що у стосунках не відбувається нічого цікавого, вони часто вирішують заповнити порожнечу в своєму житті, поринувши в інші відносини.