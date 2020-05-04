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4 причини, чому люди зраджують у стосунках

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Зрада в стосунках
Зрада в стосунках / Pinterest

Взаємна довіра є основою для будь-яких відносин. Особливо в романтичних стосунках довіра та вірність – це "тендітні ниточки, які зв'язують між собою партнерів". Проте закохані часто зраджують один одного та навіть не зізнаються в цьому, вважаючи брехню – найкращим виходом.

Згідно з дослідженням, невірність є головною причиною розлучень між подружніми парами, пише видання Allwomentalks.

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Але чому саме партнери вирішують зрадити кохану людину? Нижче наведено чотири основні причини.

Чому люди зраджують один одного

  • Зникло чи зменшилося почуття кохання

Зменшення кохання – це найочевидніша причина, чому людина може вирішити зрадити кохану людину. Адже іскра в романтичних відносинах швидко згасає, тому коли з’являється рутина, пара може менше цікавитися один одним та шукає щастя «на стороні».

Зазначимо, що не завжди означає, що ви не любите свого партнера і розійдетеся. Більшість закоханих залишаються разом через стабільність та безпеку, які пропонують ці відносини, незважаючи на відсутність романтичних почуттів один до одного.

  • Можливість та обставини

Обставини та певні ситуативні фактори можуть збільшити шанси зрадити другій половинці, навіть якщо це будуть лише швидкоплинні моменти. Окрім цього, це (зрада – 24 канал) може статися через алкоголь чи потребу у фізичній підтримці після травматичної події.

Зрада
Психологи виділяють чотири причини, чому люди зраджують / Фото Alliance

  • Емоційна перевірка

У всіх людей є "вроджена потреба" відчувати себе зрозумілими та бачити, що їх цінують. Тож, коли люди у стосунках не отримують емоційного підтвердження цього від свого партнера, вони прагнуть знайти це відчуття з іншою людиною.

Простіше кажучи, емоційна перевірка відносин – це потреба бути почутим і визнаним. Він може заспокоїти тривоги і комплекси людини. Цікаво, що емоційна невірність стає навіть більш частою, ніж фізична невірність.

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  • Нудьга

Нудьга – це небезпечне почуття у стосунках, якщо його не тримають під контролем. І хоча відчувати нудьгу цілком природно, через кілька років у відносинах це може "вийти з ладу", якщо нудьга затримується занадто довго.

Так, коли партнери відчувають, що у стосунках не відбувається нічого цікавого, вони часто вирішують заповнити порожнечу в своєму житті, поринувши в інші відносини.

Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Стосунки Сімʼя Психологія сім'ї
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