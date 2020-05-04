4 причини, чому люди зраджують у стосунках

Взаємна довіра є основою для будь-яких відносин. Особливо в романтичних стосунках довіра та вірність – це "тендітні ниточки, які зв'язують між собою партнерів". Проте закохані часто зраджують один одного та навіть не зізнаються в цьому, вважаючи брехню – найкращим виходом.

Згідно з дослідженням, невірність є головною причиною розлучень між подружніми парами, пише видання Allwomentalks.

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Але чому саме партнери вирішують зрадити кохану людину? Нижче наведено чотири основні причини.

Чому люди зраджують один одного

Зникло чи зменшилося почуття кохання

Зменшення кохання – це найочевидніша причина, чому людина може вирішити зрадити кохану людину. Адже іскра в романтичних відносинах швидко згасає, тому коли з’являється рутина, пара може менше цікавитися один одним та шукає щастя «на стороні».

Зазначимо, що не завжди означає, що ви не любите свого партнера і розійдетеся. Більшість закоханих залишаються разом через стабільність та безпеку, які пропонують ці відносини, незважаючи на відсутність романтичних почуттів один до одного.

Можливість та обставини

Обставини та певні ситуативні фактори можуть збільшити шанси зрадити другій половинці, навіть якщо це будуть лише швидкоплинні моменти. Окрім цього, це (зрада – 24 канал) може статися через алкоголь чи потребу у фізичній підтримці після травматичної події.



Психологи виділяють чотири причини, чому люди зраджують / Фото Alliance

Емоційна перевірка

У всіх людей є "вроджена потреба" відчувати себе зрозумілими та бачити, що їх цінують. Тож, коли люди у стосунках не отримують емоційного підтвердження цього від свого партнера, вони прагнуть знайти це відчуття з іншою людиною.

Простіше кажучи, емоційна перевірка відносин – це потреба бути почутим і визнаним. Він може заспокоїти тривоги і комплекси людини. Цікаво, що емоційна невірність стає навіть більш частою, ніж фізична невірність.

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Нудьга

Нудьга – це небезпечне почуття у стосунках, якщо його не тримають під контролем. І хоча відчувати нудьгу цілком природно, через кілька років у відносинах це може "вийти з ладу", якщо нудьга затримується занадто довго.

Так, коли партнери відчувають, що у стосунках не відбувається нічого цікавого, вони часто вирішують заповнити порожнечу в своєму житті, поринувши в інші відносини.