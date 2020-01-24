4 способи виховати сина, який поважатиме жінок

Батьки повинні виховувати дітей так, аби ті поважали та визнавали переваги іншої людини. Зокрема, повага до жінок пов’язана зі слабкістю і чутливістю прекрасної половини людства.

Психологи наголошують, що у виховному процесі потрібно відійти від ґендерної приналежності та пояснювати дитині, що кожна людина заслуговує гарного ставлення до себе.

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Поради, як виховати хлопчиків, які поважатимуть дівчат, опублікувало видання Mind Body Green.

Навчіть шанобливо говорити про жінок

Завжди потрібно говорити про прекрасну половину людей з повагою, уникаючи нецензурної лексики чи образ. Окрім того, продемонструйте повагу до жінок старшого віку у вашій родині за принципом, що жінки мають цінність у своїй мудрості.

Покажіть, що всі жінки можуть досягти успіху

Коли кажете дітям про те, як працюють жінки, розкажіть і про те, що вони досягають успіху так само, як і чоловіки.

Покажіть, що варто вірити у власні здібності. Незалежно від того, працює жінка поза домом чи ні, сини повинні бачити, що вони мають вибір.

Заохочуйте емоції сина

Занадто часто хлопців хвалять за їх досягнення, а не за те, як вони поводяться зі своїми друзями. Натомість дівчата отримують похвалу за свій зовнішній вигляд та співпереживання, а не за їхні досягнення.

Щоб привести це в рівновагу, важливо розвивати здатність дитини до самовираження та самоаналізу. Наприклад, запитайте сина про те, що вони думають про жінок та як вони ставляться до певних речей.

Повинна бути велика участь тата у вихованні

Наскільки це можливо, залучайте батьків до повсякденної роботи, щоб донести до своїх синів, що тато поважає маму.

Показуйте все на своєму прикладі. Почати можна з буденних речей: нехай батько покаже сину, як піклується про маму, відкриває їй двері, подає руку та говорить компліменти тощо.