Кожна пара з особливим зворушенням згадує фазу медового місяця у стосунках. Проте шлях до зрілих стосунків неможливий без конфліктів. Як зберегти романтику на шляху до щасливого спільного життя, читайте у матеріалі.

Експерти стверджують, що найромантичніший період у стосунках – фаза медового місяця – триває переважно лише 30 місяців. Звичайно, це індивідуальна справа. Як повідомляє видання YourTango, всі закохані проходять через п'ять різних етапів, які стають своєрідними випробуваннями на шляху до зрілих стосунків.

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Об'єднання

​Це час рожевих окулярів, коли партнери бачать лише найкраще одне в одному. Під час цього етапу здається, що нічого не може піти не так. Експерти називають цю фазу тимчасовим божевіллям, яке передує зрілим стосункам.

Співзалежність

​На цьому етапі дві людини стають одним цілим. Тут важливо не ігнорувати свої цінності та не втрачати свою індивідуальність.

Боротьба за владу

​Цей етап відбувається, коли один з партнерів починає самостверджуватися. Саме тоді стосунки можуть тріщати по швах, якщо пара не дійде згоди. Психологи радять не ігнорувати речі, які не подобаються в коханому чи коханій, а змінити ці недоліки в собі.

Незалежність

Закохані усвідомлюють, що вони двоє окремих людей, які живуть спільним життям, і не повинні змінювати одне одного. Експерти наголошують, що партнери можуть робити щось порізно, проте навіть це може освіжити почуття.

Взаємозалежність

Це зрілі стосунки двох незалежних людей, які мають особисті інтереси та усвідомлюють, що разом вони не просто сума індивідуальних "я".

На жаль, багатьом парам складно досягнути етапу взаємозалежності. Саме тому над стосунками важливо працювати й вносити романтику в буденне життя. Безумовно, спільне життя неможливе без злетів і падінь, проте навіть банальні речі можуть зробити його більш яскравим. Ми підготували цікаві поради, які допоможуть партнерам знову відчути метелики в животі.

Як зберегти романтику в стосунках

Залишайте записки для коханих в найнеочікуваніших місцях будинку зі зворушливими написами: "Я не можу дочекатись, коли повернусь додому, щоб знову побачити тебе", "Я сподіваюся, що у тебе дивовижний день".

Не менш приємно буде отримати квіти чи солодощі кур'єром під час робочого дня від партнера. Ввечері для коханого можна організувати винною дегустацією при свічках або вечерею для двох у ресторані.