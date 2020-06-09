Не всі діти люблять їсти овочі та фрукти, тому батьки витрачають безліч часу та сил, щоб переконати малечу харчуватися корисно. А насправді, це можна зробити набагато легше за допомогою кількох хитрощів. Ми підготували кілька порад, які допоможуть швидко зацікавити дитину у здоровій їжі.

На сьогодні існує величезний асортимент смачних фруктів та овочів, які дуже корисні для кожної людини. Тому привчайте малечу з дитинства до здорових продуктів, необхідних організму, пише видання Mirror.

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Нижче ми підготували п’ять чудових хитрощів, які допоможуть батькам за короткий термін привчити дітей їсти фрукти та овочі.

5 хитрощів, щоб змусити свою дитину їсти фрукти та овочі

Додайте трохи вершкового масла

Фахівці запевняють, що майже всі страви мають кращий смак, якщо до них додати масла. Зокрема, і до овочів, адже деякі з них – гіркі. Тож, саме вершкове масло допоможе вашим овочам стати смачнішими і діти з радістю ласуватимуть ними.

До того ж, масло насправді є хорошим джерелом вітамінів A, E та D3, які важливі для росту дітей.

Подавайте сезонні фрукти й овочі

Фермер Маріон Реган каже, що варто їсти сезонні фрукти та овочі, адже вони більш екологічні та смачніші. "Сезонна їжа – це якісна їжа, яка має чарівний аромату, свіжість, текстуру, солодкість, а також зазвичай сезонні продукти дешевше коштують", – додає експерт.



Давайте дітям сезонні фрукти та овочі / Фото fenix

Тож, оберіть сезонні продукти та пошукайте в інтернеті простий рецепт страви з овочів, який сподобається малечі. І не забудьте, що діти люблять все яскраве.

Подавайте овочі як швидкий перекус

Зазвичай, люди найбільше хочуть їсти в той момент, коли нарешті прийшли за стіл обідати і чекають свою їжу. Тому тут теж підійде крута хитрість – поставте в цей час на стіл корисні овочі (до прикладу, нарізані моркву, яблуко чи солодкий перець). Діти зможуть поласувати ними, поки чекають основну страву.

Скажіть дітям, звідки беруться фрукти та овочі

Зробіть обід цікавим, показуючи дітям на карті, де виростили овочі з їхньої тарілки. Так, ви можете називати країни, звідки до України завозять певний продукт або місцеву ферму, де вирощують овочі та фрукти. Малечі це буде дуже цікаво.

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Спробуйте зробити коктейль чи смузі з фруктів та овочів

Нещодавнє американське дослідження показало, що діти у віці від трьох до п'яти років можуть їсти майже вдвічі більше овочів та фруктів, якщо їх подавати у вигляді пюре чи смузі.

Так, ви можете зробити для малечі смачне та корисне фруктове смузі, додавши до фруктів молока або морозива. Або зробіть з овочів соус, який можна додати до спагетті, сосисок тощо. Так, ваші діти навіть не підозрюватимуть, що їдять овочі.

Як ще можна подати дітям овочі та фрукти: