5 коротких мультиків про сім’ю, які надихають та показують справжню любов: милі відео

Іноді, щоб зрозуміти наскільки люди цінні один для одного, не треба слів. Може вистачити обіймів і часу, проведеного разом за хорошим мультфільмом. І вам, і вашому малюкові вони точно припадуть до душі, а ще навчать цінувати найрідніших людей.

Видання Womo підготувало 5 чудових мультфільмів, які показують справжні цінності у відносинах батьків і дітей.

Цікаво! Час з рідними замість подарунків: зворушливий ролик, який вчить цінувати сім’ю

Члени сім’ї між собою часто сваряться, можуть довгий час не спілкуватися, а діти можуть навіть не згадувати про своїх батьків. Але варто пам’ятати, що саме родинні зв’язки ледь не найцінніше, що ми маємо.

Tir Nan Og

Це дуже зворушливий мультфільм французького режисера Фарсі Тесьєра про любов та втрату рідних людей. У ролик розповідається про дівчинку, бабуся якої покинула її через дивну людину-птаха. Дівчинка долає ліси, річки та гори, щоб знайти бабусю й коли вона це зробила, то дізнається, що людина-птах – не чудовисько, а душа її померлого дідуся, який сповістив, що бабусі вже теж час йти.

Дивіться мультик Tir Nan Og:



"Брекстон" (Braxton)

Це аматорська стрічка режисера-початківця Бреда Уоррена. Мультфільм показує просту історію про важливу річ — увагу старшого брата до молодшого, й бажання робити все разом.

Дивіться мультик "Брексон":



"Чи можу я залишитися" (Can I Stay)

Кожній людині потрібна любов, увага та турбота. Але ми не завжди це розуміємо. Так, героїні цього мультику довелося жити на вулиці у самотності та злиднях. Та одного разу вона зустріла чарівну консервну банку, яка привела її до квартири доброї літньої жінки. Завдяки цьому бездомниця знайшла собі бабусю.

Дивіться мультик "Чи можу я залишитися":



"Батько і донька" (Mgid)

Це філософський ролик від європейських аніматорів розповідає про життя батька та дочки. Вони разом гуляють, спілкуються, катаються на велосипедах. Але одного разу дочка лишається сама — вона вже доросла й у неї є власна сім’я.

Так, минають роки, вона старішає, але кожного дня згадує про своє дитинство, проведене поруч із татом.

Дивіться мультик "Батько і донька":



"Джефф" (Geoff)

Саме діти часто є мотиваторами та найбільше надихають своїх батьків на великі та малі звершення. От і герой цього мультику усе життя намагається розробити найкращий рецепт консервованих бобів. Але зробити це він зміг лише завдяки двом дітям-підліткам, яких він захотів вразити.

Дивіться мультик "Джефф":



"Полуничний аромат" (Parfum fraise)

Цей короткометражний ролик розповідає про непросте життя чоловіка на ім’я Макото, якого увесь час переслідують бандити. І одного разу нахаби нападають на Макото, коли той був разом зі своїм малим сином.

Переляканий хлопчик здогадується, що його батько такий самий бандит, бо помічає на його плечі татуювання якудзи. Але прощає його, бо любить, не дивлячись ні на що. Додамо, що цей мультик варто дивитися після виповнення дитині 13 років,.

Дивіться мультик "Полуничний аромат: