5 найбільших страхів всіх батьків на карантині: як їх позбутися

На самоізоляції батьки почали ще більше побоюватися за своїх дітей. Адже у світі багато чого змінюється, тому все складніше стало оберігати малечу.

Видання Освіторія дослідило, як це відбувається та що робити, щоб ці страхи подолати.

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5 найбільших страхів батьків на карантині

Чи не залишиться в дитини коронавірусна психотравма?

Дізнавшись безліч про коронарівус, одного разу дитина може заявити, що навіть у її ведмедика – COVID-19, а розкидані по квартирі іграшки показують, що не можна підходити близько одне до одного. Це так звані варіації дитини на тему соціальної дистанції.

До того ж, дітям складно усвідомити, чому вони повинні бути вдома у прекрасну весняну погоду, якщо вулиця сповнена всіляких камінців, палок та калюж. Хоча здається, що батьки говорять з дітьми про карантин зважено та спокійно, усе пояснюють, але все ж дорослі хвилюються: чи не травмує це дітей?



Батьки бояться за психіку дітей через коронавірус / Фото Simya

Що спробувати батькам: психологи пропонують дітям намалювати вулицю, якою вони гуляють з батьками. А потім – свої найбільші страхи. Так, на вулиці будуть одночасно йти усміхнені люди без масок і страх доньки/сина — павук чи монстр з комп’ютерної гри.

Чи не інфікується дитина коронавірусом?

Раніше вигуки дітей: "щось мені холодно" або "голова болить" здавалися життєвими дрібницями, адже в більшості випадків це означало, що малеча не хоче прибирати іграшки чи вчити уроки. Нині ж від кожного кахикання батьків самих починає морозити: "а якщо дитина застудилася" чи одразу "заразилася вірусом COVID-19".

Так, медики стверджують, що нині чимало батьків з більш-менш здоровими дітьми біжать до лікарень, де якраз можна інфікуватися. Адже їм страшно пропустити перші симптоми, пізно почати лікування тощо. Часто страх хвороби небезпечніший за саму хворобу.

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Що робити батькам? Можна порадитися по телефону із сімейним лікарем, педіатром. І не треба бути занадто пильними. Дозвольте собі реагувати на все, як до карантину: нежить — не катастрофа. Різке підвищення температури або порушення дихання налякали б вас у будь-якому разі. Ось на це й орієнтуйтеся. Адже COVID-19 за багатьма симптомами не відрізняється від грипу чи пневмонії.

Чим зайняти дитину, коли закінчаться ідеї?

Експерти дають такі цікаві поради, які б можуть заінтригувати дітей у 5–7 років, але це не завжди спрацьовує в реальності. Можливо, на другий місяць карантину малечі вже просто нічого не весело.

Адже за цей час вони з батьками зробили вже чимало несподіваного: перебрали старі альбоми з фотокартками, пофарбували лялькам волосся, провели чимало "челенджів" тощо. Але часто вони продовжують сумувати за друзями і здається, що вони вже стомилися від цього всього.



Батьки розважжають дитину на карантині / Фото Eva

Що спробувати батькам: вигадувати ідеї наперед разом з дітьми. Це принесе хоч якісь результати, адже сам процес вигадування захоплює дітей, а батьки не почуваються безпорадним перед дитячим "Чим мені зайнятися?"

Чи не погані вони батьки?

На карантині в соцмережах батьки діляться тим, як їхні діти печуть пироги, грають на скрипочці та розбирають ноутбук. Кажуть, що під час самоізоляції таланти розкриваються, якщо є батьківська підтримка. Але якщо ваші діти нічого такого не роблять, то не засмучуйтеся, головне – щоб їм було весело займатися тим, що вони роблять вдома.

Що спробувати: батьки можуть у вільний від роботи та побуту час вигадати малечі цікаве заняття, яке їм сподобається. Навіть якщо це змагання із запуску мильних бульбашок або з рухання вухами. По-перше, це теж може мило виглядати на фото, а по-друге, радісна атмосфера вдома дасть чимало годин задоволення.

Чи безпечно буде в дитсадку чи школі у вересні?

Якщо карантин завершиться і новий навчальний рік почнеться, як раніше, за партами, чи не буде серед 30 учнів когось інфікованого? Чи буде без нагляду донька мити руки? А чи будуть діти дотримуватися соціальної дистанції на перерві? В батьків виникають безліч питань, пов’язаних з школою чи садочком.



Батьки хвилюються, як діти підуть до школи / Фото Timeforaction

Що в такій ситуації робити? Поспілкуйтеся на ці теми з іншими батьками класу чи групи і, якщо є розуміння, з учителями чи вихователями. Дізнатися, що планує змінювати школа (дитсадок). Разом з іншими батьками пошукайте конструктив: що можна зробити, доки є час. Скажімо, заздалегідь придбати запас антисептичних засобів.

Так, наприклад, у Італії, яка першою виходить з карантину, у деяких класах клеять розмітки, куди ставати, аби зберігати відстань у 1,5 метра, а до парт монтують роздільники.