Виховання дітей – важлива тема для батьків. Домашнє виховання – це індивідуальний підхід кожного з батьків до своєї дитини. Французький психоаналітик Франсуаза Дольто зазначила найважливіші тези про дитячо-батьківські відносини та взаємну повагу.

Експертка Франсуаза Дольто видала книгу "На боці дитини" ще 30 років тому, втім її досі адаптовують та перевидають більшістю мов світу. У 2018 році книга вийшла в Україні та має назву "Боротьба за дитину: Як уникнути стереотипів і штампів виховання". Про найважливіші правила, якими варто користуватися усім батькам, пише Освіторія.

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Основні принципи виховання дітей

1. Універсальних правил виховання не існує

Непорушних правил виховання не існує, як немає ідеальної методики виховання і зразкових сімей, тому що кожна дитина унікальна. На думку Дольто, найкращі помічники у вихованні — це інтуїція, критичний розум, винахідливість і сміливість.

Дольто пропонувала батькам змиритися з тим, що помилки неминучі. Замість того, щоб порівнювати дітей з їхніми однолітками, а себе – іншими батьками, копіювати когось і взагалі постійно прагнути до "норми", варто спокійно йти своїм шляхом, не піддаючись почуттю провини.

2. Спілкування з дитиною – найважливіше

Психоаналітик закликає батьків якомога частіше будити в собі забуті дитячі відчуття. Якщо батьки зануряться у власне дитинство, то зможуть краще зрозуміти дитину, відчути її переживання та знайти правильні слова підтримки.

3. Поважайте дитину та її бажання

Батьки повинні дотримуватися сильної виховної позиції за умови, що будуть беззастережно поважати дитину. Дольто вважає неприйнятним і принизливим насильницьке годування або вкладання спати. Вона закликає не заціловувати дітей, особливо проти їх волі.

"Ми обсипаємо дитину ласками, вважаючи, що тим самим проявляємо до неї доброзичливість. Насправді це ми самі намагаємося знайти порятунок і надію в її обіймах, намагаємося уникнути сирітства та самотності. Усе це не має ніякого відношення до доброзичливості. Це всього лише егоїзм", – зазначила психоаналітик.

4. Не обговорюйте дитину в її присутності

Франсуаза Дольто радить батькам якомога рідше обговорювати дитину в її присутності, тому що такі розмови перетворюють її в блазня.

"Поважати дитину – значить інтегрувати її в життя батьків і навчити її, своєю чергою, поважати їх", – каже Дольто.

5. Навчитися говорити "ні" – обов’язок батьків

Потреби дитини повинні бути задоволені, але виконувати всі бажання дітей зовсім не обов’язково. Відмова підвищує творчий потенціал дитини: вона бореться з розчаруванням, мріє, сублімує, придумує, як досягти мети.