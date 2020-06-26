Чи помічали ви, що ваша дитина погано поводиться в гостях чи з іншими дітьми або влаштовувала істерику в незручний момент? Як же привчити малечу до дисципліни? Перш за все, за словами психологів, дитина повинна знати, що їй можна робити, а що – ні.

Тому видання Family Today назвало кілька ознак, які свідчать про те, що вашим дітям не вистачає дисципліни і це потрібно швидше змінити.

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П’ять ознак, що вашу дитину треба більше дисциплінувати

Дитина "качає" свої права

Безперечно, в дитині є власні права, і це добре. Адже люблячі батьки піклуються про свою дитину та забезпечують її потреби та бажання. Але коли ваша дитина починає від вас щось очікувати чи просити подарунок замість того, щоб бути вдячною за щось, це вже проблема.

Що робити в такому випадку? Батькам потрібно навчити свою дитину бути вдячною. Тому дякуйте ви їм за гарну поведінку чи оцінки і вчіть їх робити це ж.

Підлітки не проявляють доброту та співпереживання

Людям важливо мати співпереживання та доброзичливо ставитися до інших. Ми маємо одне одного, і дуже важливо вміти достукатися до людини та допомагати іншим. І якщо ваша дитина не виявляє доброго ставлення до оточуючих, то це означає, що її треба більше дисциплінувати.



Вчіть дитину доброти / Фото Освіта Нова

Як це зробити? Ви можете залучити їх до якогось проєкту, наприклад, покосити газон у сусіда чи вигуляти собаку бабусі тощо. Вони також могли робити невеликі послуги, зокрема прибирати кімнату рідного брата чи сестри або помити посуд після вечері.

Дитина не виконує домашніх справ

Якщо ваша дитина не відповідає за свої дії та не виконує домашні справи, які їй поставили батьки, то це теж світчить про проблему.

Що робити в такій ситуації? Замість того, щоб наполягати на тому, щоб дитина відповідально ставилася до кожної справи, яку вона має робити, поясніть їй її обов'язки. Психологиня Лорен Тейбл закликає батьків робити записки-нагадування для дитини. До прикладу, напишіть, що їй потрібно зробити до вечора сьогодні (розвісити одяг з пральної машини, вигуляти собаку, попилососити тощо).

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Дитину не хвилюють інші

Якщо ваша дитина не піклується про інших, особливо про свою родину, то це означає, що її погано дисциплінували в дитинстві. Адже це початок егоїстичного життя. Вашій дитині потрібно навчитися, що інші люди так само важливі, як і вона сама.

Що робити? Тут також допоможе навчання турботи про інших. Навчіть свою дитину сприймати інших як людей, яким потрібна допомога. Нехай вони допомодуть комусь або зроблять добру справу.

Дитина не відчуває провини

Ваша дитина відмовляється відчувати провину за свою погану справу? Але це свідчить про те, що таким чином вона відмовляється брати відповідальність за свої вчинки. Діти не думають, що зробили щось не так.

Що робити батькам? Показати дитині наслідки її поганих справ. Адже коли діти не відчувають своєї вини у чомусь, то вони не розуміють, що це неправильно. Тому навчіть їх різниці між правильним і неправильним і змушуйте приймати відповідальність за свої дії.