Все має бути в свій час, і з стосунками так само. Тому іноді просто варто оцінити всі "за" і "проти", а потім зробити висновок, що вам поки не потрібні відносини.

Часом буває так, що людям хочеться зануритися в відносини, як у романтичних фільмах, тому вони кидаються на всі сайти знайомств, щоб знайти собі пару і, не знайшовши, розчаровуються. Чому так відбувається? Одна з причин – вам просто не потрібні стосунки, пише видання Liza.

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Як зрозуміти, що вам не потрібні відносини

Ви не хочете бути самотні

Деякі люди не хочуть бути одні в той час, як всі навколо ходять парами, одружуються, тому прагнуть почати нові відносини. Але ви не будете в них щасливі. Тому вихід з цієї ситуації один: спробуйте записатися до психолога і обговоріть з ним свої почуття. Хороший спеціаліст допоможе позбутися нав'язливого бажання не перебувати на самоті.

Ви хочете помститися

Мститися колишньому або кому завгодно, використовуючи для цих цілей когось іншого – нечесно і негарно. Адже це, відверто кажучи, навіть не стосунки. До того ж, це низько по відношенню до людини, яка може відчувати до вас справжні почуття.



Не шукайте нові стосунки, щоб помститися колишньому / Фото Wdfiles

Що робити в такому випадку? За словами психологів, найкраща помста – це успіх. Тому досягайте успіху в якійсь сфері, отримайте підвищення на роботі, самореалізовуйтеся або знайдіть цікаве хобі. Зрештою, можна відправитися в спортзал і зробити собі тіло своєї мрії за кілька місяців.

Ви хочете змусити ревнувати чи звернути на себе увагу

Цю ситуацію також не можна назвати до кінця чесною, бо ви хочете використати іншу людину, щоб привернути увагу. До того ж, це марно, тому що якщо чоловік вас не любить, то й ревнувати не буде.

Ви шукаєте "ідеального чоловіка"

Часом дівчина мріє знайти "ідеального чоловіка", але це лише образ, створений соцмережами. Насправді для вас ніхто не буде здаватися таким хороший, тому всі відносини будуть для вас не такими, і не принесуть задоволення. То, можливо, варто звернутися до психолога або подумати, хто дійсно вам потрібен?

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Ви хочете забути старі відносини

Всі відносини, навіть колишні, залишаються з людиною та виникатимуть як спогади. Тому шукати нові, щоб забути попередні – не допоможе вам. Можна зцілити розбите серце зовсім по-іншому, менш токсично – дозвольте часу вилікувати ваші рани. Окрім того, можна зайнятися спортом, саморозвитком, творчістю і проводити багато часу з друзями.