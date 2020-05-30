Не всі люди бувають готовими до нового кохання та стосунків. Звучить дивно, але так показує статистика нещасливих союзів. Тому психологи рекомендують перед тим, як створювати пару поставити собі кілька важливих питань.

Психолог та ведучий на Новому каналі Олег Кензов розповів, що теж мав гіркий досвід кохання, але це лише пішло йому на користь.

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Тож, ось 5 питань, на які варто відповісти собі перед пошуком нового кохання.

Чи справді я хочу стосунків?

Часом людині не потрібне кохання. Так, вона вступає у стосунки, але так би мовити, не за власною волею. Чому це відбувається? Все через те, що на неї можуть тиснути близькі, нагадуючи про "біологічний годинник", або ж вона боїться самотності.

"І замість того, щоб розібратися зі своїм істинним страхом, компенсує його за рахунок іншої людини. Але стосунки, які створювалися в неврозі, навряд чи будуть щасливими", – вважає Кензов.

Чи хочу я серйозних стосунків, які приведуть до шлюбу?

Створення сім’ї – це природний етап взаємодії в парі. Адже чи потрібно витрачати свій час на побачення, якщо ви не бачите з цією людиною спільного майбутнього.



Ваші відносини можуть закінчитися шлюбом / Фото Pixabay

Чи готовий/готова я віддавати, а не лише брати?

Багато пар мають невротичні стосунки, щоб "долюбити себе" в них. Відбувається це тоді, коли вони не отримали достатньо тепла в дитинстві від батьків. Такий союз дуже виснажує кожного учасника. Відносини – це не "гра в одні ворота", щоб вони були щасливими, потрібно і брати, і давати.

Що я можу дати партнеру?

І тут мова йде не лише про кохання і секс. Адже в житті кожної людини є злети і падіння. Тож, чи готові ви підтримати партнера у скрутну хвилину? А порадіти його успіхам?А дати ділову пораду? Що ви можете дати партнеру, крім кохання й сексу?

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Якщо розумієте, що нічого, то краще поки відкласти пошук другої половинки. Адже, швидше за все, ви зустрінете людину, яка теж нічого не зможе вам дати у відповідь. Неможливо віддати порожнє серце іншому. Тому перед тим, як шукати кохання – наповніть себе, розберіться зі своїми внутрішніми проблемами.

Навіщо мені потрібні стосунки?

Багато хто шукає кохання, щоб заповнити порожнечу, перекласти свої проблеми на плечі іншого. Або щоб відповідати образу успішної людини. Але досвід показує, що такі стосунки закінчаться тотальним розчаруванням і болем.