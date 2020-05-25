5 порад, як освіжити почуття в стосунках

Постійна самоізоляція вдома та перебування один з одним 24/7 може стати справжнім випробуванням для будь-якої пари. Тому, щоб почуття не охолонули в побутових справах, скористайтеся простими та ефективними способами, які допоможуть освіжити стосунки.

Дуже часто на початку все здається цікавішим і яскравішим, але з плином часу люди звикають один до одного й перестають прикладати максимум зусиль, щоб дивувати та завойовувати один одного. Тож, видання Сегодня підготувало кілька порад, які освіжать почуття.

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Як освіжити почуття в парі

Говоріть про все

Психологи запевняють, що стрес може спровокувати безліч претензій до коханої людини. І якщо про них не говорити, не вирішувати проблеми і не шукати компроміси, то це може сильно погіршити ситуацію в парі, або навіть загрожує розривом.

Тому, перш за все, розмовляйте про різні дрібниці та питання з коханою людиною, і без претензій, спокійно.

Дивуйте один одного

Напевно, всі пари мають власні звички і традиції. Але, в стосунках має бути і місце спонтанності, прояву фантазії і сюрпризам. Тому спробуйте здивувати свого партнера, це додасть щось нове в стосунки і обов’язково їх освіжить.



Влаштовуйте сюрпризи один одному / Фото Bodo

Гарячі розмови

Освіжити стосунки можна за допомогою гарячих розмов про секс, висловлюючи власні фантазії і бажання. Пара навіть може скласти такий собі план з реалізації задуманого.

Влаштуйте побачення

З послабленням карантину у закоханих є більше можливостей для побачень. Включіть фантазію та використовуйте підказки вашого партнера, про які він колись вам говорив/ла, та влаштовуйте побачення.

Сумуйте одне за одним

Самоізоляція вже могло набриднути всім парам та майже не залишила між партнерами особистого простору. Тому постарайтеся зайнятися кожен своєю справою за межами будинку. За можливості, проведіть день-другий у батьків. Створіть разом з партнером такі умови, щоб ви встигли скучити один за одним.