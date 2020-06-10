Вчені вважають, що щасливі діти частіше домагаються успіху в дорослому житті. Тому всі батьки намагаються зігріти любов’ю дітей. Але є ще кілька правил, які потрібно знати батькам, щоб виховати успішну малечу.

Видання 4mamas поділилося порадами з успішного виховання, які допоможуть батькам у догляді за дітьми.

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5 правил, які допоможуть батькам виховати успішну дитину

Увага та впевненість

Експерти запевняють, що дитині потрібно приділяти достатньо уваги та завжди вірити в неї. До прикладу коли малюк вчиться робити перші самостійні кроки, батьки повинні підтримувати його та підбадьорювати: "Ти чудово вмієш ходити, я в цьому впевнена!", "Я люблю тебе і пишаюся твоїми успіхами" тощо.

Необхідні ресурси для знань

Важливо також створити для малечі сприятливі умови для того, щоб вона пізнавала нове і успішно навчалася. І не потрібно дитині все одразу скуповувати для розвитку, достатньо буде підвішених на нитці невеликих іграшок або яскравих шматочків тканини, квадратиків із кольорового паперу або картону тощо.



Давайте дитині заняття, відповідне до її віку / Фото Littleone

Згодом їх можна замінити різними іграшками, які дитина зможе взяти до рук і спробувати відчути на смак. А вже пізніше малеча почне цікавитися конструкторами і мозаїками, іграми тощо. Тому варто обирати іграшки для дитини, залежно від її віку і рівню розвитку.

Емоційна чуйність мами і тата

Діти сприймають навколишній світ та оточуючих інакше, ніж дорослі. Так, дорослі часом можуть посміятися з дитини або сказати малечі: "Мені б твої проблеми!" – тим самим підкреслюючи, що її проблеми є неважливими. І через це діти, живучи із батьками, які їх насправді люблять, відчувають самотність і нерозуміння.

Малеча починає думати, що дорослі не визнають їхніх переживань, не звертають на них жодної уваги. І тоді не знають, що їм робити і як діяти далі. Часом дитина навіть відчуває безпорадність та незахищеність, і це лякає її. Тому дорослі повинні підтримувати дитину, знаходити для неї час та висловлювати щирі емоції.

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Позитивний настрій та оптимізм

В народі кажуть: якщо двадцять разів поспіль обізвати дитину поросям, то на двадцять перший раз вона почне рохкати. Так, діти часто стають такими, якими їх вважають дорослі. Тому якщо ви не хочете "запрограмувати" дитину на невдачі, не нагадуйте їй про її промахи та помічайте її досягнення.

Тож, важливо вчити своїх дітей бути оптимістами, бо це вбереже батьків від численних стресів, коли дитина досягне підліткового віку й не стане вдаватись до пригніченого настрою. Згідно зі статистикою, підлітки, які вміють шукати позитив у будь-якій проблемі, рідше впадають у депресію. До того ж, оптимізм пов'язаний зі щастям: чим більш оптимістична ваша дитина, тим вона щасливіша.



Навчайте малечу бути позитивною / Фото Sunschool

Повага та розумна міра свободи

Батьки повинні навчити дитину проявляти повагу, і найкраще це робити на своєму прикладі. Адже деякі дорослі, до прикладу, не вважають за потрібне стукати в кімнату своїх дітей, думаючи, що у них не може бути своїх секретів. Але насправді повага народжується тільки в певній дистанції у відносинах.