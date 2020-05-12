5 причин, чому не варто спілкуватися з колишніми після розставання
Є безліч причин не повертатися до колишніх після розставання і ще більше причин, аби навіть не спілкуватися з ним/нею. Адже, по-перше, це спілкування не призводить ні до чого хорошого, а по-друге, це лише змусить вас знову хвилюватися.
Спілкування з колишніми – це спогади про хороше, емоції і часто спроби залишитися друзями після розриву. Але така дружба – ідея не з кращих. Видання Lady.Tochka опублікувало кілька причин, чому не варто продовжувати спілкуватися з колишнім партнером.
Цікаво! 5 причин, чому варто закінчити стосунки з другою половинкою
Чому не варто спілкуватися з колишніми після розриву
- Неможливо побудувати нові відносини
Ваше спілкування не може нести виключно дружній характер. Він/вона не буде підтримувати твої спроби піти на побачення з іншою людиною, а скоріше навіть буде перешкоджати вашим спробам знайти собі хоч кого-небудь.
І це не означає, що колишні хочуть вас повернути. Їм просто потрібно бачити, що ви без них не можете побудувати нові стосунки.
Не ведіться на прохання колишнього повернутися / Фото newsdaily
- "З колишнім не рахується"
Саме тому, що людина пам'ятає, як їй було здорово з колишнім партнером, вона буде часом користуватися таким спілкуванням в цих самих цілях.
По суті, нічого поганого в тому, щоб переспати з колишнім, немає. Але є невеликий нюанс – це не дасть вам можливість рухатися вперед.
- Важко пояснити таке спілкування нинішньому хлопцю
Якщо ви з колишнім випадково зіткнулися в супермаркеті через 5 років після розриву і вирішили випити кави – це нормально, але навіть в цьому випадку, у твого нинішнього хлопця можуть виникнути питання.
До теми! 5 причин, чому хлопець хоче повернутися після розставання
Але якщо ви розлучилися нещодавно, але спілкуєтеся більш ніж регулярно, разом вигулюєте собак і у вас виникають думки запросити колишнього з його дівчиною на подвійне побачення в бар – це взагалі не здорово. Знайте межу та приділяйте більше часу своїй нинішній коханій людині.
- Хворобливі переживання
Не всі розставання схожі на спільно прийняте рішення. Якщо хтось із вас зробив іншому боляче, то зустрічі, спілкування та переписки до 5 ранку будуть лише погіршувати ситуацію, заганяючи вас (або його/її) в емоційну нестабільність. Тому не йдіть на ризики і просто не спілкуйтеся з колишніми.
- Різні цілі спілкування
Часто люди спілкуються з колишніми, бо мають різні цілі спілкування. Наприклад:
- Ви хочете повернути його, а він хоче вбити час;
- Він хоче повернути вас, а вам просто хочеться пом'якшити розставання;
- Ви просто час від часу проводите ночі разом.