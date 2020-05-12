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5 причин, чому не варто спілкуватися з колишніми після розставання

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Спілкування з колишнім
Спілкування з колишнім / cermati

Є безліч причин не повертатися до колишніх після розставання і ще більше причин, аби навіть не спілкуватися з ним/нею. Адже, по-перше, це спілкування не призводить ні до чого хорошого, а по-друге, це лише змусить вас знову хвилюватися.

Спілкування з колишніми – це спогади про хороше, емоції і часто спроби залишитися друзями після розриву. Але така дружба – ідея не з кращих. Видання Lady.Tochka опублікувало кілька причин, чому не варто продовжувати спілкуватися з колишнім партнером.

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Чому не варто спілкуватися з колишніми після розриву

  • Неможливо побудувати нові відносини

Ваше спілкування не може нести виключно дружній характер. Він/вона не буде підтримувати твої спроби піти на побачення з іншою людиною, а скоріше навіть буде перешкоджати вашим спробам знайти собі хоч кого-небудь.

І це не означає, що колишні хочуть вас повернути. Їм просто потрібно бачити, що ви без них не можете побудувати нові стосунки.

Хлопець хоче повернутися
Не ведіться на прохання колишнього повернутися / Фото newsdaily

  • "З колишнім не рахується"

Саме тому, що людина пам'ятає, як їй було здорово з колишнім партнером, вона буде часом користуватися таким спілкуванням в цих самих цілях.

По суті, нічого поганого в тому, щоб переспати з колишнім, немає. Але є невеликий нюанс – це не дасть вам можливість рухатися вперед.

  • Важко пояснити таке спілкування нинішньому хлопцю

Якщо ви з колишнім випадково зіткнулися в супермаркеті через 5 років після розриву і вирішили випити кави – це нормально, але навіть в цьому випадку, у твого нинішнього хлопця можуть виникнути питання.

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Але якщо ви розлучилися нещодавно, але спілкуєтеся більш ніж регулярно, разом вигулюєте собак і у вас виникають думки запросити колишнього з його дівчиною на подвійне побачення в бар – це взагалі не здорово. Знайте межу та приділяйте більше часу своїй нинішній коханій людині.

  • Хворобливі переживання

Не всі розставання схожі на спільно прийняте рішення. Якщо хтось із вас зробив іншому боляче, то зустрічі, спілкування та переписки до 5 ранку будуть лише погіршувати ситуацію, заганяючи вас (або його/її) в емоційну нестабільність. Тому не йдіть на ризики і просто не спілкуйтеся з колишніми.

  • Різні цілі спілкування

Часто люди спілкуються з колишніми, бо мають різні цілі спілкування. Наприклад:

  • Ви хочете повернути його, а він хоче вбити час;
  • Він хоче повернути вас, а вам просто хочеться пом'якшити розставання;
  • Ви просто час від часу проводите ночі разом.
Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Сімʼя Стосунки
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