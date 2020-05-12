5 причин, чому не варто спілкуватися з колишніми після розставання

Є безліч причин не повертатися до колишніх після розставання і ще більше причин, аби навіть не спілкуватися з ним/нею. Адже, по-перше, це спілкування не призводить ні до чого хорошого, а по-друге, це лише змусить вас знову хвилюватися.

Спілкування з колишніми – це спогади про хороше, емоції і часто спроби залишитися друзями після розриву. Але така дружба – ідея не з кращих. Видання Lady.Tochka опублікувало кілька причин, чому не варто продовжувати спілкуватися з колишнім партнером.

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Чому не варто спілкуватися з колишніми після розриву

Неможливо побудувати нові відносини

Ваше спілкування не може нести виключно дружній характер. Він/вона не буде підтримувати твої спроби піти на побачення з іншою людиною, а скоріше навіть буде перешкоджати вашим спробам знайти собі хоч кого-небудь.

І це не означає, що колишні хочуть вас повернути. Їм просто потрібно бачити, що ви без них не можете побудувати нові стосунки.



Не ведіться на прохання колишнього повернутися / Фото newsdaily

"З колишнім не рахується"

Саме тому, що людина пам'ятає, як їй було здорово з колишнім партнером, вона буде часом користуватися таким спілкуванням в цих самих цілях.

По суті, нічого поганого в тому, щоб переспати з колишнім, немає. Але є невеликий нюанс – це не дасть вам можливість рухатися вперед.

Важко пояснити таке спілкування нинішньому хлопцю

Якщо ви з колишнім випадково зіткнулися в супермаркеті через 5 років після розриву і вирішили випити кави – це нормально, але навіть в цьому випадку, у твого нинішнього хлопця можуть виникнути питання.

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Але якщо ви розлучилися нещодавно, але спілкуєтеся більш ніж регулярно, разом вигулюєте собак і у вас виникають думки запросити колишнього з його дівчиною на подвійне побачення в бар – це взагалі не здорово. Знайте межу та приділяйте більше часу своїй нинішній коханій людині.

Хворобливі переживання

Не всі розставання схожі на спільно прийняте рішення. Якщо хтось із вас зробив іншому боляче, то зустрічі, спілкування та переписки до 5 ранку будуть лише погіршувати ситуацію, заганяючи вас (або його/її) в емоційну нестабільність. Тому не йдіть на ризики і просто не спілкуйтеся з колишніми.

Різні цілі спілкування

Часто люди спілкуються з колишніми, бо мають різні цілі спілкування. Наприклад:

Ви хочете повернути його, а він хоче вбити час;

Він хоче повернути вас, а вам просто хочеться пом'якшити розставання;