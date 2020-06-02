До появи соцмереж люди мали значно більше приватності. А тепер пари часто не бачать межу між тим, що можна показувати, а що варто зберігати в таємниці. Тому експерти назвали кілька речей, якими щасливі пари не діляться з підписниками.

Видання Cosmo розповіло, про які речі щасливі пари не мають розповідати в соцмережах. Адже лдещо повинно залишатися лшише між ними.

Цікаво! Очевидні ознаки, що ви справді маєте здорові стосунки з партнером

5 речей, про які щасливі пари не розповідають в соцмережах

Зізнання в коханні

Пари рідко зізнаються один одному в коханні, опублікувавши пост в соцмережах. Адже краще сказати це особисто, влаштувати романтичну вечерю чи зробити масаж другій половинці. Бо психологи стверджують, що любов повинна бути між двома людьми, і немає потреби у залученні ще кількох сотень підписників.

Спільні фото на аватарці

У сучасному світі спільні фото на аватарку – це рідкість, адже це профіль однієї людини. Ви можете, якщо справді хочете, опублікувати фото коханої людини в профілі, але не ставити його на головне зображення аканту.

До того ж, психологи вважають, що такі дії свідчать про проблеми з самооцінкою, а роботодавці не завжди можуть серйозно сприймати працівника.



Спільне фото пари на аватарці в профілі соцмережі / Фото BBC

Романтичні хештеги

Психологи кажуть, що якщо ви нарешті залишилися разом, влаштували романтичну вечерю чи пішли на побачення в ресторан, то не варто розповідати всім про це, а тим більше створювати для цих подій спеціальні хештеги.

Скарги на свого партнера

Дівчата завжди вміли завуалювати свої проблеми, використавши, наприклад, цитату відомого поета чи написавши свої філософські роздуми тощо. Вони можуть придумати все що завгодно, аби люди лише побачили, що вони відчувають.

Читайте також! 5 питань, які варто поставити собі перед пошуком кохання

Але для чого це? Швидше за все, щоб чоловік прочитав пост і зрозумів свої помилки. Але це не завжди працює. Вашим друзям насправді байдуже до цих проблем, а коханий навряд чи зрозуміє, що ви мали на увазі. Щасливі пари вирішують проблеми розмовами в реальному житті, а не сумними постами.

Розповіді про інтимне життя

Якщо ви не відомий секс-блогер, то не варто розповідати своїм "друзям" в соцмережах про власні методи своєї контрацепції або в яких позах ви займалися коханням. Це занадто особисті речі, щоб ділитися ними в соціальних мережах.