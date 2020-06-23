У сучасному світі є багато тверджень, що чоловік у відносинах повинен бути сильним і мужнім. Але насправді йому теж потрібні певні речі, які він потребує від жінки.

Тому експерти видання GreatPicture назвало п'ять речей, які потрібні більшості чоловікам, але вони ніколи про них не скажуть, бо бояться здатися слабкими.

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5 речей, які потрібні чоловікам у відносинах

Підтримка і присутність

Більшість чоловіків не люблять говорити про свої проблеми. І хоча вони їх завжди вирішують, часом чоловіки можуть отримати розчарування та відчувають себе безсилими.

І саме в цей момент їм дуже необхідна підтримка і присутність коханої. Бо коли вони розуміють, що у них є хтось, з ким можна поговорити, коли у них нічого не виходить, то це їм дуже допомагає. Але не нав’язуйте свою підтримку, щоб чоловік не почувався залежним від вашої думки.



Чоловікам важлива підтримка коханої / Фото ibilingua

Тому хлопцям важливо знайти дівчину, яка стане підтримкою та опорою, на яку вони могли б спиратися, коли їм це потрібно.

Схвалення дівчини

Чоловіки не завжди в цьому зізнаються, але для них одне з найважливіших – це думка дівчини про них. Адже часом вони можуть відчувати себе невпевнено у своїх діях та задаватися питаннями, чи відповідають вони вашим очікуванням. Тому для них необхідно чути схвалення коханої.

Тож, коли чоловіки роблять все правильно, скажіть їм про це. Розуміння того, що ваші дії схвалюють, навіть в якихось дрібницях, може бути величезним поштовхом до довіри та мотивацією. І кажіть вашій коханій людині, що він робить правильний вибір, що викликає у вас повагу.

Ваші дотики

Близькість – це невід'ємна частина будь-яких стосунків, і це не стосується лише сексу. Адже важливе значення для того, щоб чоловіки відчували, що їх люблять і цінують, відіграє фізичний контакт у відносинах. Насправді чоловікам подобаються такі дрібниці, як, наприклад, коли їх тримають за руки або за плече.

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Але з іншої сторони забагато фізичних дотиків може тільки нашкодити, адже всім людям іноді потрібно мати власний простір. Якщо ви відчуєте, що вашому партнерові потрібно трохи часу, щоб побути на самоті, дайте йому це.

Вірність і довіра

Чоловіки хочуть, щоб ви довіряли їм. А постійно доводити свою любов та вірність може емоційно розчаровувати хлопця. Тому якщо вони не дають підстав не довіряти їм, то припиніть тиснути на них та таки почніть довіряти.

І в той час як чоловіки хочуть вашої довіри, вони також хочуть мати відданість – відчувати, що ви тільки їхня.



Чоловіки цінують вірність другої половинки / Фото ibilingua

Дружба з коханою

Дружба у стосунках є основою для всього. Адже саме це допомагає скласти глибокий зв'язок і ви краще пізнаєте одне одного. До того ж, маючи дружні відносини з коханою людиною, ви будете почуватися комфортно.

Тому не бійтеся розповідати про свій день, ділитися історіями, відкривати для себе нові захоплення і разом займатися якимись справами. Проводьте разом час і насолоджуйтеся компанією один одного.