Кожен з нас мріє про ідеальні стосунки, які ми бачимо у фільмах, серіалах, чи коли спостерігаємо за історією кохання улюблених блогерів. Ми вимальовуємо у своїй уяві ідеального чоловіка, але той, на кого ми так сильно чекаємо, або не з’являється у нашому житті, або ж перестає для нас бути ідеальним. Що треба зробити, аби жити прекрасними стосунками – читайте далі.

Соцмережі усіляко показують нам світлини з щасливими усміхненими парами, які обіймаються і цілуються. Дівчата ставлять собі у статуси гасла про те, що вони "найщасливіші мами і дружини", "кохані жінки". Чоловіки постять радісні фото зі своїми сім'ями. Ваші друзі та знайомі активно будують стосунки зі своїми партнерами, постійно розвиваються, створюють сім’ю, народжують дітей, а вас досі не влаштовує ваш обранець.

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Якщо така картина вам знайома, то радимо дізнатися, як вдосконалити стосунки з коханою половинкою, інформує Tochka.net.

Люди не однакові і мають право робити щось по-різному

Усвідомте, що це нормально, коли хтось сова, а хтось жайворонок; що хтось любить слухати музику зранку, а хтось хоче провести першу годину після пробудження в тиші. Зрозумійте, що ви росли в різних сім’ях, дружили з різними людьми, у вас різні вподобання і цінності, і в цьому нічого поганого немає.

Ви просто різні люди і скільки б ви не намагалася "виліпити людину" під себе, ваші спроби не обвінчаються успіхом. Не тому, що хтось із вас в чому-небудь поганий. Просто ви або приймаєте цю різницю, або шукаєте чиїсь недоліки.

Інколи варто змовчати

Бути щирим зі своєю половинкою – це чудове рішення побудувати гарні стосунки, але не варто розповідати про все, що ви думаєте. Якщо ваші розмови будуть схожі на безперервний потік непотрібної інформації, повірте – це не призведе ні до чого доброго.

Ніколи не вказуйте що і як треба робити

Давайте поради лише тоді, коли вас про це просять. Не нав’язуйте ніколи те, що здається правильним лише вам. У вашого партнера може бути інша думка щодо якихось подій чи випадків.

Запам’ятайте, від вас чекають банальної підтримки, а не стратегії, плану та чітких вказівок. Не насідайте на свого партнера з готовим рецептом успіху для його життя. Навчіться підтримувати та допомагати, але не розповідайте про те, як треба правильно жити.

Ваш партнер може реагувати на речі інакше

Якщо в критичній ситуації ви переживаєте, не можете їсти, пити і спати, усіляко обдумуєте ситуацію і не можете знайти собі місця, то ваш партнер не обов’язково має робити те саме.

Це нормально, що на одну й ту ж проблему ви реагуєте по-різному. В цьому навіть є свій плюс, адже якщо людина в парі залишається зібраною, а інша в паніці, то хоча б у когось з вас буде шанс тверезо подивитися на ситуацію.

Ніхто не читає чужі думки

Якщо ви зрозумієте, що ваш партнер не може читати ваші думки і знати, що саме ввечері вам хочеться подивитися фільм, а не почитати книжку, то у вас є всі шанси побудувати гармонійні стосунки.

Інколи ми самі не знаємо, що хочемо робити за годину, тож звинувачувати безпідставно свого партнера в тому, що він не здогадався щось зробити – дурна трата часу. Якщо ви хочете спілкування чи вийти на прогулянку – просто скажіть йому про це і побачите, що від цього ваші стосунки лише покращаться.