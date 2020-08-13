Не дарма кажуть, що останній місяць літа є найшвидшим та найбажанішим, адже після нього нас чекають холодні осінні та зимові будні. Щоб потішити себе і дітей перед навчальним роком та робочими буднями після відпусток, пропонуємо декілька розваг для душі, які можна влаштувати навіть на подвір'ї вашого маєтку.

Незважаючи на ґаджети, різноманітні іграшки та зони відпочинку в торгових центрах, діти часто повторюють чи ненайулюбленішу фразу батьків: "Мені нудно". Щоб запобігти цьому або ж розвеселити своїх малюків, видання Pop Sugar пропонує 6 ігр для веселого проведення часу наприкінці літа.

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Жонглювання водяною кулею

Така гра точно розвеселить ваших дітлахів у спекотну погоду. Запропонуйте їм одягнути купальники або ж легкі футболки і шорти, і гайда влаштовувати українську "гарячу картоплю"! Наберіть у повітряні кульки воду, перев'яжіть їх ниткою і кидайте в одне одного, поки один з нещасливців не стане "жертвою" вашої подачі.

Вуличний живопис

Не поскупіться для дітей на різнокольорі крейди і дозвольте їм розфарбувати ваше подвір'я чи тротуари яскравими малюнками. Щоб діти відчували ще більше захоплення, проведіть цей процес разом з ними. Фантазуйте і побачите, як добре у вас виходить малювати разом з вашими дітьми.



Малюнок на асфальті / Фото: Pexels

Садове сафарі

Навіть якщо вам довелося скасувати сімейний похід, ви однаково можете подарувати своїм дітям атмосферу живої, дикої природи. Просто скажіть дітям, що збираєтеся на сафарі на комах у власному подвір'ї. Одягніть на них капелюхи, дайте збільшувальне скло і записники, щоб вони записували власні спостереження, і разом з дітьми пізнавайте живу природу!

Екстремальні ігри на галявині

Як зробити так, щоб гра, в яку ваші діти грали десятки разів, здавалася новою і захоплюючою? Зробіть їх "екстремальними" разом з водяними розбрискувачами для газонів. Ось побачите, що будь-яка гра – чи то бадмінтон, чи волейбол, чи футбол – стануть справжнім випробуванням для вас і дітлахів.

Споглядання на зірки перед сном

Є щось неймовірно заспокійливе в тому, щоб дивитися на нічне небо. У ясну ніч нехай діти одного разу ляжуть спати трохи пізніше, щоб подивитися на зірки. Навіть якщо у вас немає телескопа, ви можете побачити безліч небесних тіл в нічному небі, від Місяця до планет, таких як Венера, Юпітер чи Марс, і яскравих сузір'їв, таких як Велика Ведмедиця, Оріон та інші. Спостереження за зірками є не тільки пізнавальним заняттям, але й допомагає малюкам розслабитися перед сном.



Зоряне небо / Фото: Pexels