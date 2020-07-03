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Що робити, якщо ваш чоловік фліртує з іншими жінками: поради
2 липня , 17:33 Що робити, якщо ваш чоловік фліртує з іншими жінками: поради
Марія Бондар
Як навчити дитину гратися самостійно: корисні підказки батькам
2 липня , 15:03 Як навчити дитину гратися самостійно: корисні підказки батькам
Марія Бондар
Як українці називають дітей у 2020: перелік найпопулярніших імен в кожній області
13:07, 2 липня Як українці називають дітей у 2020: перелік найпопулярніших імен в кожній області
Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування
09:17, 2 липня Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування
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Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
18:02, 1 липня Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
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