Кожного дня по всьому світу розпадаються шлюби. Чи впевнені ви, що ваш не стане наступним? Адже деякі проблеми в стосунках багато пар не можуть вирішити. І іноді це стає настільки серйозно, що призводить до розлучення.

Психологи назвали певні вчинки та поведінку партнерів, які теж можуть вплинути на розрив, пише Yourtango. Тож, якщо нижче наведені ознаки присутні у вашій парі, радимо вам припинити це робити.

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6 ознак того, що ваш шлюб під загрозою розриву

Ви прислуховуєтеся до інших людей, а не партнера

Незалежно від того, наскільки незначною або несуттєвою може здаватися суперечка, якщо ви постійно приймаєте сторону інших людей та дослухаєтеся до їх порад, а не вашої половинки, то це ознака, що ваш шлюб має серйозні проблеми.

Адже шлюб – це сильний зв'язок обох людей. До того ж, під час одруження ви щиро говорите слова: "Я завжди буду поруч з цією людиною, незважаючи ні на що. І в горі, і в радості".



Укладання шлюбу / Фото volyn24

І якщо ви постійно стаєте на чужу сторону, то це лише руйнує стосунки. З часом ваша половинка втратить віру в вас через це і, врешті-решт, це зруйнує ваш шлюб. Тому щоразу, коли між вами виникає конфлікт, ретельно подумайте, перш ніж не слухати його та приймати чужі поради.

Ви принижуєте один одного

Ви не повинні приховувати свої справжні почуття в шлюбі, але приниження другої половинки виходить за рамки дозволеного. Це змушує вашого партнера відчувати себе нікчемним, приниженим та створює уявлення, що ви не дбаєте про нього/неї.

Такі дії можуть означати, що ви намагаєтеся заподіяти партнерові біль, щоб спровокувати його/її або таким чином намагаєтеся отримати владу над ним/нею. Приниження когось може виявлятися в багатьох формах: глузування над помилками; не прийняття ідей та думок, які партнер вважає важливими та інше.

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Це особливо жахливо, якщо ви робите це перед іншими людьми, зокрема друзями або навіть вашими дітьми. Те, що відбувається за зачиненими дверима, це одне, але якщо ваша половинка демонструє неповагу до вас перед іншими, то це ознака, що ваш шлюб потребує допомоги та може зруйнуватися.

Ви спите на окремих ліжках

Це одна з загальних ознак розірвання шлюбу, хоча більшість пар цю проблему ігнорують. Адже ви проводите одну третину свого життя уві сні. Тож, якщо ви не спите в спільному ліжку, то чи дійсно ви є подружжям?

Спільне ліжко – це більше, ніж просто сон. До того ж, секс є життєво важливою частиною здорового шлюбу. І коли подружжя перестають спати разом, це часто є ознакою, що ваш шлюб під загрозою розриву.



Уникнення близькості – погана ознака / Ілюстративне фото

Крім того, існує потужний психологічний ефект закінчення і початку кожного дня разом, який ви не зможете отримати в окремих ліжках. Це може стати бути причиною того, що один з вас уникає іншого.

Якщо ви не готові спати разом, то ви не готові до подружнього життя, і ніякі почуття не змінить цього.

Але існують певні ситуації, коли в щасливому і здоровому шлюбі пара може спати на окремих ліжках:

Якщо ви працюєте в різний час.

Якщо у кого-то з вас є проблеми зі здоров'ям.

Якщо вам потрібно покинути місто у справах (відрядження чи робота).

Ви хочете відпочити від шлюбу

Шлюб не можна просто "вимкнути", коли він вам набрид. Якщо ви хочете зробити перерву в шлюбі, це означає, що ви просто не готові визнати, що ваші стосунки закінчено і треба подавати на розлучення.

В такій ситуації зазвичай ви двоє перебуваєте в постійному роздратуванні і конфліктуєте один з одним. Ви продовжуєте сваритися на одні і ті ж теми та просто втомилися дивитися один на одного в кінці довгого дня.

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Пара може вважати, що віддалення один від одного на деякий час – це гарна ідея, бо ви навчитесь по-справжньому цінувати партнера, але це не завжди спрацьовує.

Ви перестаєте носити обручку

Ця ознака залежить від обставин - якщо ваш шлюб ідеальний в інших аспектах, але ви не носите обручку, то вам нема про що турбуватися.

Проблема виникає саме тоді, коли у вас вже існують проблеми в шлюбі, і ви або ваш партнер спеціально знімає обручку. Це може бути прямим повідомленням про те, що, якщо він/вона не буде діяти так, як хтось хоче, то ви втратити те один одного.

Такі дії свідчать про серйозні проблеми з любов'ю та близькістю. Ви можете сказати: "Кого це хвилює? Це ж просто обручка", але насправді це значно більше, це символ вашого спільного життя.



Ознакою майбутнього розриву може бути те, що пара не носить обручок / Фото Особлива

Ви перестаєте сперечатися

Це може здатися дивним, але якщо ви не сперечаєтесь, хіба це не ознака того, що з вашим шлюбом все добре? Так, конфлікт може привести до напруженості чи викликати проблеми, але повне припинення суперечок – це шлях до катастрофи.

У кращому випадку, це ознака того, що ви так дбаєте про шлюб, що готові повністю придушити свої думки і почуття і дозволити іншій людині завжди домагатися свого. Але, правду кажучи, конфлікт є необхідною частиною здорового шлюбу. Адже саме так пара вирішує всі суперечки та краще дізнається один одного.

Повна відсутність суперечок насправді може означати щось гірше. До прикладу, що ви перестали піклуватися один про одного або вам немає за що боротися, ви живете абсолютно різними життями.