5 серйозних проблем у спілкуванні з партнером: поради, які допоможуть їх розв'язати

Психологи стверджують, що розмови можуть вирішити безліч проблем у парі, проте часто саме невміння спілкування може стати проблемою в стосунках. Експерти назвали шість головних конфліктів, які час від часу з’являються через комунікацію партнерів.

Спілкування, мабуть, є найважливішим ключем до всіх стосунків. Адже пари потребують підтримки один одного, в тому числі розуміння та уваги, пише видання Anywell.

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Проблеми спілкування в парі

Не спілкуватися взагалі

Для декого комунікація можу бути незручною, тому партнери можуть уникають її, думаючи, що конфлікти минуться самі собою. Але такі мовчанки, в результаті, шкодять стосункам, адже ситуація не змінюється на краще, а з часом тільки погіршується.

Як це вирішити? За словами психологів, важливо знайти способи виправити саме спілкування, а не вторинні проблеми, які виникли через це.

Для початку спробуйте поговорити з партнером за допомогою таких запитань:

"Як ти гадаєш, що у нас виходить добре, коли ми спілкуємося?"; "Як ми могли б зробити наше спілкування кращим?"; "Чого б тобі хотілося від мене, коли ми спілкуємося?".



Більше спілкуйтеся з другою половинкою / Фото hsmedia

Боятися, що все погіршиться, якщо заглибитися в це

Люди часто намагаються не заглиблюватись у певні проблеми, тому що бояться, що від цього ситуація погіршиться. Але насправді все навпаки. Якщо проблему ігнорувати, вона буде залишатися причиною для конфліктів. Тому краще шукати вихід із непорозуміння відразу ж, коли воно виникне.

Намагатися довести свою правоту

Спілкування, коли один з партнерів лише хоче довести свою правоту, припечене на провал. Адже єдиної правди не існує: кожен з партнерів думає по-своєму та має власне бачення на ситуацію. Тому партнери повинні визнати почуття один одного, навіть якщо вони дуже різні. Зробіть метою для розмови пошук взаєморозуміння, а не здобуток перемоги.

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Позиція: захищатись і не слухати

Запам’ятайте, що обговорення потрібне для того, щоб зрозуміти один одного, а не щоб погодитися з думкою партнера. Люди помиляються, думаючи, що вони мають домовлятися, але насправді цілком нормально, що ваші точки зору не збігаються.

Проте, ви можете спробувати почути один одного і прийняти інший погляд на ситуацію. Для цього потрібно уважно слухати, а не намагатися перемогти. Це допоможе пом’якшити конфлікт, а в майбутньому уникнути нового.

Відмовлятися від спілкування

Часто люди починають мовчать під час сварки, бо їх переповнюють почуття та емоції. Щоб такого не відбувалося, періодично робіть перерви. Якщо відчуваєте, що вам хочеться замкнутися, відпочиньте 20 хвилин. Після цього, коли вам стане краще, скажіть партнерові, що хочете повернутися до розмови.