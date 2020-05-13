5 способів бути щасливими у стосунках

Любов у стосунках немає єдиного рецепта, проте психологи виявили 5 основних аспектів, які допоможуть уникнути болючої прихильності. Так, ви побудуєте свої стосунки міцними, а самі залишатиметеся щасливими поруч з коханою людиною.

Дехто вважає відсутність болючої прихильності недостатньо сильним коханням. Психологи ж впевнені, що будь-яка драма зі сльозами, істериками, ревнощами, будь-які хворобливі непорозуміння, що ведуть до страждань, з любов'ю не мають нічого спільного, пише видання ELLE.

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5 способів бути щасливими в стосунках

Крок 1: відрізняйте любов від залежності

Любов завжди повинна бути взаємною. Адже будь-яка емоційна прив'язаність передбачає певну залежність, яка призводить до втрати гідності і зниження самооцінки. Таким чином, перебуваючи у відносинах, в яких ви страждаєте, "емоційний вакуум" і біль самі по собі не зникнуть.

Важливо розуміти, що прихильність у відносинах формується на основі специфічних емоційних процесів. Деякі люди настільки потребують любові, що плутають її з тотальним контролем, а пристрасть з ревнощами.

Адже любов – це історія не про біль, а про радість і гармонію, які сприяють особистісному зростанню обох партнерів.

Крок 2: усвідомте, що відсутність прив’язаності – це і є кохання

Усвідомлення того, що любов – це не тільки драма і сльози, приходить до кожного рано чи пізно. Якщо ви звикли страждати і тільки так відчувати, що в житті є місце емоціям, то варто глобально переглянути свої переконання.



Не прив'язуйтеся до партнера / Фото iStock

Запам'ятайте одне просте правило: любов закінчується там, де зачіпається відчуття власної гідності. Головним критерієм є ваша самооцінка. Якщо вас принижують, висміюють, ображають ваші цінності або змушують почуватися слабкими, то це не любов.

Крок 3: станьте тією людиною, яку хочете зустріти

Коли людина будує свої відносини на основі прихильності і залежності, то часто вона явно або приховано відчуває себе так, немов не впорається самотужки: йому нецікаво бути наодинці з самим собою.

Тому почніть з себе: не намагайтеся шукати винних в розриві, заспокоїтися в постійних вечірках або новому романі. Як тільки ви усвідомлюєте свою проблему і наведете порядок всередині себе, полюбите себе і навчитеся отримувати задоволення від спілкування з самим собою, то у вас з'являться і гармонійні відносини.

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Крок 4: займайтеся тим, що вам подобається, і знайдете споріднену душу

Сенс цієї поради в тому, що не варто переживати за те, що якийсь час ви будете без пари, адже людину краще шукати зі схожими інтересами та захопленнями.

Крок 5: Розумійте, що відносини – це компроміс

Ідеальних людей не існує, тому потрібно шукати компроміс, миритися з недоліками і знаходити спільні інтереси з близькою людиною, інакше гармонію у стосунках досягти навряд чи вдасться.

І не намагайтеся зробити ваші почуття і емоції надбанням громадськості, описуючи кожен крок і щасливі моменти з оточуючими. Ваші відносини стосуються лише вас двох.