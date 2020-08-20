Кожна людина прагне щасливих стосунків, проте не всім вдається знайти партнера, з яким можна побудувати міцні відносини. У багатьох випадках на заваді стають стереотипи, що поглинули сучасне суспільство.

Стосунки не лише роблять людину спокійнішою, а й допомагають полегшити життя. Адже кожному приємно усвідомлювати, що є на кого покластися, є з ким порадитися. Підтримка коханої людини мотивує та змушує рухатися вперед, дає сили та натхнення.

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А що робити, коли щось відлякує вас? На сайті tochka.net назвали п'ять стереотипів щодо стосунків, які найчастіше заважають знайти другу половинку. Якщо ви й досі не знайшли свого партнера, то, можливо, причина саме у пунктах, вказаних нижче.

Стереотипи, які стають на заваді стосунків

Чоловік повинен заробляти більше

Люди заробляють стільки, скільки потрібно для життя. У кожного свій спосіб життя, ми звикли до різних розваг, по-різному плануємо власний бюджет. Передусім, варто звертати увагу не на фінансове становище чоловіка, а сконцентруватися на побудові стосунків.



Стереотипи, які стають на заваді стосунків / Фото: Idntimes

Серйозні стосунки переростають у весілля та сім'ю

Не варто прогнозувати розвиток стосунків. Спершу, пізнавайте один одного, зустрічайтеся, і поступово розвивайте стосунки.

Всі пари нудні та проблемні

Проблеми і сварки є в будь-яких стосунках між людьми – дружніх, романтичних, ділових. Якщо ви перебуваєте у компанії подруги чи друга та її другої половинки, то це не означає, що всі парочки нудні. Просто вони завжди приділяють один одному більше увагим, аніж іншим пристунім.



Стереотипи, які стають на заваді стосунків / Фото: tsn.ua

Ініціатором стосунків завжди має бути чоловік

Якщо б це справді було так, то більшість закоханих досі не були б разом. Причина такого стереотипу у суспільстві в тому, що жінки рідко проявляють свою ініціативу прямо та однозначно. Проте вони часто роблять кроки назустріч чоловікам, з якими прагнуть розпочати більш, ніж дружні стосунки.

Стосунки перешкоджають розвитку кар'єри

Якщо у вас з'явиться друга половинка, то навряд чи ви будете протягом дня сидіти вдома та нічого не робити. Навпаки, кохання – це мотивація. Партнер підтримуватиме вас, даватиме корисні поради, які допоможуть впевнено та наполегливо рухатися до поставлених цілей.