500 доларів та золоті зубні протези дідуся: як засновниця ювелірного бренду відкрила бізнес

Guzema Fine Jewelry було засновано в Україні у березні 2016 року. За три роки бренд випустив 19 колекцій прикрас. Як власниця бренду Валерія Гузема зробила з захоплення справу свого життя – читайте у матеріалі.

Історію відкриття власного ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерія розповіла в інтерв’ю виданню Сегодня.Lifestyle.

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Як все починалося

"У мене не було ніякого капіталу для старту. Я прийшла до своєї мами і попросила допомоги. Вона у відповідь відкрила скриню моєї бабусі, і там ми знайшли золоті зубні протези дідуся. Так я створила першу колекцію", – розповіла Валерія.

Вона додала, що сама знялася для лукбука та попросила подругу, яка займається SMM, допомогти із запуском інстаграму. А зараз під керівництвом Валерії Гуземи працюють 30 людей, 15 з яких – ювеліри. А все дійсно починалося з 500 доларів і зубних золотих протезів дідуся.



Валерія Гузема / Фото Guzema

"Я зрозуміла, що любов до ювелірних прикрас прийшла до мене від бабусі. У 10 років на день народження я більше очікувала, що вона подарує мені ляльку, а не сережки-кільця. Але вона тоді сказала, що у кожної справжньої леді мають бути такі прикраси", – відповіла Валерія.

Засновниця бренду Guzema Fine Jewelry спочатку всі замовлення доставляла сама: додому, в офіси, в машини і навіть на Троєщину. "Коли я нарешті усвідомила, що в мене вже велика скринька з коштовностями і небезпечно з нею їздити по всьому місту, вирішила шукати шоурум", – додала вона.

Як створюється дизайн прикрас

За словами Валерії, вона робить прикраси так, як відчуває. На тренди теж дивиться, але вони так швидко змінюються, що за ними і не встигнеш.

"У нас завжди є тестовий зразок, який до запуску сама ношу, і ми часто допрацьовуємо модель. Заново розплавляємо золото і робимо прикрасу, враховуючи мої побажання. Тож, я настільки впевнена в нашій якості, що у нас діє безстрокова гарантія", – зазначила жінка.



Прикраси Guzema Fine Jewerly

Як вибирати якісні дорогоцінні матеріали? Найбільш якісне золото виробляють Африка, США, Китай, Росія. Не слід забувати, що від впливу інших хімічних речовин золото може почорніти, але переживати не варто. Професійне чищення все поправить.

Як пандемія COVID-19 вплинула на бренд

"Ми з повною відповідальністю перейшли на новий режим роботи. Шоурум ми тимчасово закрили, працюємо тільки в режимі онлайн, дозволили нашим майстрам на виробництві теж поки не виходити на зміни. Настає складний період, і я працюю на реінвестиції: заробила гроші – вклала, і так по колу. Ми збільшили свою активність у соцмережах", – розповіла засновниця бренду.



Валерія Гузема переглядає прикраси / Фото Guzema

Команда бренду Guzema Fine Jewelry

Валерія запевнила, що завжди потрібно брати тільки професіоналів, бо вони дадуть свіжий погляд і нові знання.

"Я починала сама, потім запросила помічницю, потім бухгалтера. Я досі не боюся запитувати і консультуватися, наприклад, мене порадою часто виручають мої друзі-бізнесмени. Продовжую вивчати профільну літературу, часто тримаю під рукою блокнот, куди відразу записую моменти, що сподобалися", – додала засновниця.

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Як працювати, щоб клієнт завжди був задоволений

Бренд Guzema Fine Jewelry в такому разі виправляє помилку дуже оперативно і робить комплімент або знижку, щоб клієнт залишався завжди задоволеним.

Як привернути увагу перших леді та голлівудських зірок?

Валерія Гузема розповіла, що до них звернулися представники Олени Зеленської з пропозицією створити прикраси для інавгурації.

"Потім ми зустрілися з нею особисто, я подивилася на костюм, в якому вона буде, і вирішила запропонувати їй лаконічні круглі сережки. А ось із зіркою серіалу "Секс у великому місті" Кім Кетролл особисто ми не зустрічалися. Її зустріла моя знайома на одній з голлівудських вечірок і просто зняла каблучку мого бренду і подарувала їй", – відповіла жінка.



Олена Зеленська та Кім Кетролл з прикрасами Guzema / Фото Сегодня

Чому саме Guzema Fine Jewelry? "Все, що я роблю, виходить з моєї душі. У ДНК нашого бренду закладено: "Be yourself – feel special". Особливість моїх виробів у тому, що на кожній вони виглядають по-різному. Вони вирізняють жінку, а не, навпаки, відвертають від неї увагу, і це найважливіше", – підсумувала Валерія.