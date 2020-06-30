Всі батьки мріють стати бабусями та дідусями, аби бавити малюків своїх дітей. Для них це особливий час. Але для Джулі Ловінг цей момент став ще особливішим, адже вона вирішила стати сурогатною мамою для своєї доньки.

Як повідомляє Washington Post, 51-річна жінка виношує дитину для своєї 29-річної дочки Бреани Локвуд та її чоловіка Арона.

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Адже донька Джулі не може сама стати мамою, адже їхнє подружжя кілька років бореться з безпліддям. Так, у Бреани Локвуд вже було багато викиднів, позаматкова вагітність, багаторазові операції та кілька переносів запліднення ембріона.

Але це дуже фізично і психічно виснажило пару, тому вони вирішили скористатися послугами сурогатної мами. І саме в цей момент 51-річна Джулі запропонувала доньці таку ідею.



Жінка стала сурогатною мамою для доньки / Фото WashPost

"Бреана хотіла бути мамою ще з дитинства. І коли ви бачите, як ваша дитина бореться з безпліддям, ви хочете зробити все, що можете, аби допомогти. Тому після кількох викиднів доньки я вирішила стати для неї сурогатною мамою", – каже Ловінг.

Оскільки у Бреани немає сестер чи друзів, які могли б стати хорошими кандидатами на роль сурогатної мами, то виносити парі дитину запропонувала мама. До того ж, тести показали, що вона для цього чудово підходить.

Тож, у 51 рік Джулі виношує свого онука. І сім’я проводить весь час разом та на даний момент живе разом, тож мама і дочка переживають вагітність разом.



Бабуся виношує власного онука / Фото WashPost

Цікаво, що нещодавно пара дізналася, що в них народиться дівчинка. Полог заплановано на листопад 2020 року.