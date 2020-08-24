Кожному приємно чути, що його кохають. Адже саме любов окриляє, надає сили, натхнення. Як оригінально сказати другій половинці про свої почуття та виразити кохання – читайте далі у матеріалі.

Людям важливо чути про почуття своїх партнерів і так само важливо вміти висловлювати ці почуття самостійно. Не чекайте свята чи особливої дати, щоб зробити приємне коханому або коханій. Скористайтеся списком, який пропонує womens-life.org, та щодня кажіть дорогій людині одну з причин вашої до неї любові. Читайте також Компліменти, які кожен чоловік хоче почути від своєї жінки: список 55 причин чому я тебе кохаю Щастя – це бути з тобою.

З тобою ніколи не нудно.

Ти знаєш, як змусити мене усміхнутися.

Ти завжди відчуваєш мій настрій.

Ти любиш мене з усіма моїми недоліками.

Коли ти обіймаєш мене, все добре.

Я можу бути собою, коли ти поруч.

Від пристрасті до тебе я втрачаю голову.

Ми можемо все, коли ми разом.

Найкращий день – день, проведений з тобою.

У тебе дуже гарні очі.

Я тобі подобаюся, навіть коли серджуся.

Ти розумієш мене з пів слова.

Ти ніколи не скажеш: "Я вже в 10 -й раз чую цю історію!".

Ми можемо говорити про все і ні про що.

Ти – моє натхнення.

Немає нікого, прекраснішого за тебе!

Ти даєш мені впевненість у собі.

Ти знаєш, як подарувати мені щастя.

Ти завжди відчуваєш, коли мені погано.

Я нічого не боюся, коли ти зі мною.

Ти завжди на моєму боці.

З тобою так приємно поговорити за вечерею.

Я можу довіряти тобі.

Ти завжди допомагаєш мені, коли потрібно.

Коли я з тобою, все інше не має значення.

Від однієї твоєї усмішки зникає весь мій смуток.

Закохана пара / Фото: ukr.media Ти завжди слухаєш, коли я говорю.

Разом ми можемо творити дива.

Коли ти поруч, світ навколо розквітає.

Ми – ідеальна пара.

Мене розчулює твій вигляд, коли ти солодко спиш.

Думка про тебе наповнює любов'ю кожну мить.

Ти розумієш мене, навіть коли я капризую.

Кожна мить з тобою наповнена радістю.

Краща ніч та, яку ми проводимо разом.

Я не розумію, як можна жити без тебе.

Для тебе важлива моя думка.

Моє серце б'ється заради тебе.

Ти віриш в мене.

Ти завжди чудово виглядаєш.

Ти можеш подзвонити, щоб сказати, що любиш мене.

Твої обійми такі ласкаві.

Твоя підтримка – все для мене.

У тебе чудове почуття гумору.

Завдяки тобі я стаю кращою (кращим).

На тебе неможливо довго ображатися.

Ти – найдивовижніша людина на Землі.

Я бачу кохання в твоїх очах.

Я люблю твою усмішку.

У книзі мого життя кращі розділи про тебе.

Ти завжди знаєш, чим порадувати мене.

Ти дбаєш про мене і нічого не вимагаєш взамін.

Ти зрозумієш, якщо я забуду про щось важливе.

При погляді на тебе моє серце зігрівається і несамовито б'ється.