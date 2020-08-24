55 причин чому я тебе кохаю: список
Кожному приємно чути, що його кохають. Адже саме любов окриляє, надає сили, натхнення. Як оригінально сказати другій половинці про свої почуття та виразити кохання – читайте далі у матеріалі.
Людям важливо чути про почуття своїх партнерів і так само важливо вміти висловлювати ці почуття самостійно. Не чекайте свята чи особливої дати, щоб зробити приємне коханому або коханій. Скористайтеся списком, який пропонує womens-life.org, та щодня кажіть дорогій людині одну з причин вашої до неї любові.
Читайте також Компліменти, які кожен чоловік хоче почути від своєї жінки: список
55 причин чому я тебе кохаю
- Щастя – це бути з тобою.
- З тобою ніколи не нудно.
- Ти знаєш, як змусити мене усміхнутися.
- Ти завжди відчуваєш мій настрій.
- Ти любиш мене з усіма моїми недоліками.
- Коли ти обіймаєш мене, все добре.
- Я можу бути собою, коли ти поруч.
- Від пристрасті до тебе я втрачаю голову.
- Ми можемо все, коли ми разом.
- Найкращий день – день, проведений з тобою.
- У тебе дуже гарні очі.
- Я тобі подобаюся, навіть коли серджуся.
- Ти розумієш мене з пів слова.
- Ти ніколи не скажеш: "Я вже в 10 -й раз чую цю історію!".
- Ми можемо говорити про все і ні про що.
- Ти – моє натхнення.
- Немає нікого, прекраснішого за тебе!
- Ти даєш мені впевненість у собі.
- Ти знаєш, як подарувати мені щастя.
- Ти завжди відчуваєш, коли мені погано.
- Я нічого не боюся, коли ти зі мною.
- Ти завжди на моєму боці.
- З тобою так приємно поговорити за вечерею.
- Я можу довіряти тобі.
- Ти завжди допомагаєш мені, коли потрібно.
- Коли я з тобою, все інше не має значення.
- Від однієї твоєї усмішки зникає весь мій смуток.
Закохана пара / Фото: ukr.media
- Ти завжди слухаєш, коли я говорю.
- Разом ми можемо творити дива.
- Коли ти поруч, світ навколо розквітає.
- Ми – ідеальна пара.
- Мене розчулює твій вигляд, коли ти солодко спиш.
- Думка про тебе наповнює любов'ю кожну мить.
- Ти розумієш мене, навіть коли я капризую.
- Кожна мить з тобою наповнена радістю.
- Краща ніч та, яку ми проводимо разом.
- Я не розумію, як можна жити без тебе.
- Для тебе важлива моя думка.
- Моє серце б'ється заради тебе.
- Ти віриш в мене.
- Ти завжди чудово виглядаєш.
- Ти можеш подзвонити, щоб сказати, що любиш мене.
- Твої обійми такі ласкаві.
- Твоя підтримка – все для мене.
- У тебе чудове почуття гумору.
- Завдяки тобі я стаю кращою (кращим).
- На тебе неможливо довго ображатися.
- Ти – найдивовижніша людина на Землі.
- Я бачу кохання в твоїх очах.
- Я люблю твою усмішку.
- У книзі мого життя кращі розділи про тебе.
- Ти завжди знаєш, чим порадувати мене.
- Ти дбаєш про мене і нічого не вимагаєш взамін.
- Ти зрозумієш, якщо я забуду про щось важливе.
- При погляді на тебе моє серце зігрівається і несамовито б'ється.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter