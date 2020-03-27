5 ознак, що хлопець планує запропонувати вам одружитися

Ні для кого не секрет, що пропозиція є хвилюючою подією для будь-якого чоловіка, проте часто це стає сюрпризом для дівчини. Якщо ви думаєте, що ваш хлопець готується запропонувати пропозицію, то ось 5 ознак, які допоможуть це визначити.

Можливо, ви разом вже багато років, але він досі не запропонував вам вийти за нього заміж? Видання Yourtango описало кілька ознак, які можуть свідчити, що пропозиція не за горами.

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Перевірте це і побачите, чи скоро ваш чоловік стає на коліно з кільцем у руці перед вами:

Він не перестає говорити про майбутнє

Якщо він хоче запропонувати вам одружитися, ваш хлопець може турбуватися про ваші стосунки і ставити вам питання, де ви бачите себе в майбутньому. Ваш коханий може задумуватися про більш глибокі проблеми, наприклад, дітей, л будинок і з'ясування свого кар’єрного шляху.

Ваш хлопець, ймовірно, захоче обговорити ці речі, щоб переконатися, що ви впевнено ставитеся до відносин. Однак, шлюб – це зобов’язання на все життя, тому вирішіть для себе, чи хочете бути з цією людиною.



Хлопець робить пропозицію руки і серця / Фото Unsplash

Він здається нервовим

Пропозиція – це один із найбільш нервових моментів у житті будь-якого чоловіка, тому, швидше за все, ваш хлопець здаватиметься занепокоєним перед цим вирішаючим питанням. Поряд з його тривогою та нервовістю ви, швидше за все, зможете побачити й інші невеликі зміни в його поведінці.

Ймовірно, він частіше, ніж зазвичай, говоритиме тобі, як він вас любить і наскільки ви цінні у його житті. Будь-який чоловік, який проходить етап "пропозиції", буде вразливим до вас, тому переконайтесь, що він знає, що ви так само ставитеся до нього.

Він планує дорогу поїздку цього року

Чоловіки часто пропонують одружитися своїм коханим під час відпустки. Зрештою, чи є якесь місце романтичніше, ніж на пляжі при заході сонця чи вулиці романтичного європейського міста?

Отже, якщо ваш хлопець починає говорити про планування дорогої відпустки для двох, це може бути причиною пропозиції руки і серця.

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Він починає дбати про свої заощадження

Весілля дороге, так само, як і обручки. Якщо ви помітили зміну звичок чоловіка щодо заощадження, то це може означати, що він готується придбати каблучку.

Він знайомить вас зі своєю родиною

Ви знаєте, що чоловіки серйозно ставляться до своєї дівчини, якщо з гордістю знайомить її з батьками, чи іншими родичами. Якщо ваш хлопець вже привів вас додому і зве вас на сімейні зустрічі, то це може означати, що він готується зробити вам пропозицію.