5 ознак, що у вашої дитини низька самооцінка: як це виправити

Часто батьки вважають, що похвальні слова додають дітям впевненості в собі, але іноді цього недостатньо. З часом малеча може втратити віру в себе, тому батьки мають це помітити та допомогти малечі підняти самооцінку.

Психологи назвали п’ять найбільших ознак, які символізують, що ваша дитина потребує підвищення самооцінки, передає видання Popsugar.

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Ознаки, що у дитини низька самооцінка

Дитина не приймає компліменти

Тут йдеться не лише про конструктивну критику, яку дитина не сприймає. Адже малеча з низькою самооцінкою не може прийняти навіть комплімент, тому що вона не вірить, що це правда.

Зазвичай такі діти відповідають на похвалу, не погоджуючись з нею чи заперечуючи свої досягнення.

Дитина уникає спробувати щось

Якщо ваша дитина уникає завдань, навіть не намагаючись їх виконати, то це є ознакою низької самооцінки. Як і те, що вона здається та опускає руки при перших ознаках розчарування. Адже для малечі це сигналізує про страх невдачі.

Малеча закривається в собі

Звичайно, не кожна дитина любить привестати увагу суспільства, іноді сором'язливість може бути хорошою ознакою.

Але якщо дитина ховається від суспільства, тому що переживає, що скажуть чи подумають про неї інші, то це свідчить про низьку самооцінку. Тож, зверніть увагу, якщо ваша дитина почне відмовлятися від друзів або занять, якими захоплюється.

Дитина критикує себе

Це може здатися нормальним, але все-таки на це варто звернути увагу. І хоч така негативність помітніша у підлітковому віці, маленькі діти також можуть виражати самокритику.

Якщо ваша дитина постійно пригнічує себе, свій інтелект чи особистість, можливо, настав час похвалити її.

Дитина знущається над своїми однолітками

Ми схильні думати, що діти-хулігани мають найбільшу впевненість у собі. Зрештою, вони ходять з високо піднятими головами і їм байдуже, що думають інші. Але повірте, більшість часу вони страждають через власну невпевненість.

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Як підвищити у дитини впевненість у собі

Жоден з батьків не хоче бачити, щоб її дитина страждала від низької самооцінки. Отож, чи є у вас малюк, то ось кілька корисних способів підвищити впевненість вашої дитини у собі.

Хваліть дитину

Коли ви робите компліменти своїм дітям, вони часто пропускають це повз себе. Але коли ви розповідатимете родичам чи друзям про досягнення дитини, то малеча сприйматиме це як похвалу.

Дайте їм підтримку і любов

Дітям легше подолати труднощі, якщо вдома є батьки, які її постійно підтримують. Нагадуйте своїм діткам, що ви будете з нею у добрі та погані часи і любите їх, навіть коли вони помиляються.

З'ясуйте, що малеча найбільше критикує в собі

Батьки повинні запропонувати об’єктивний та більш оптимістичний погляд на ситуацію, в якій вони вважають себе невдахами. Наприклад, якщо ваша дитина постійно говорить, що вона погана у математиці та дурний учень, то спробуйте сказати йому/їй, що він/вона добре навчається, і йому просто потрібно витратити трохи більше часу на якийсь конкретний предмет.