5 підказок, що чоловік вас обманює чи зраджує

Один із головних елементів здорових стосунків – довіра. Проте не всі партнери можуть бути чесними один з одним. Але таку людину можна легко визначити. Ми вам покажемо 5 загальних ознак, які допоможуть зрозуміти, що чоловік вас обманює.

Видання Yourtango наголошує, що не варто ігнорувати ці явні ознаки. Так, вчені опитали 50 чоловіків, які обманюють своїх другий половинок і з’ясували, яких змін не помічають жінки.

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5 ознак, що чоловік вас обманює або таємно зраджує

Він змінюється і веде себе по-іншому

Провівши час з чоловіком протягом декількох місяців чи років у стосунках, ви точно знаєте їх типову поведінку. І маєте знати, як вони діють у певних ситуаціях, тож, коли бачите, що вони діють по-іншому, вам варто задуматися, б це може свідчити про обман.

Наприклад, якщо він щось робив, але раптом схопив телефон і попрямував до ванної кімнати на 20-30 хвилин. А згодом сказав, що просто читав електронну пошту та новини.



Хлопець може забагато "сидіти" в телефоні / Фото The Sun

Він вирішив раптово змінити зовнішній вигляд

Коли чоловіки обманюють, вони можуть змінюватися фізично. В них навіть може змінююватися постава, чи вони можуть вирішити почати тренуватися. Це є сигналом для підготовки до залицянь – він готовий знайти іншу дівчину.

Крім того, чоловіки, які обманюють, починають набагато краще піклуватися про себе і дуже пишаються своєю зовнішністю. Він може раптово змінити імідж, почати вкладати волосся і щодня голитися, навіть якщо не робив цього раніше.

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Він запам’ятовує речі неправильно або забуває деталі

"Я розмовляв зі своєю дружиною про фільм, який ми бачили, і сміявся над однією із сцен. Вона не сміялася. Я запитав:" Ти не пам'ятаєш?", на що вона відповіла, що ми не дивилися цей фільм разом", – сказав один із опитаних чоловіків.

Адже коли чоловік проводить багато часу і з вами, і з коханкою, то його спогади про цей час може плутатися чи "розмиватися". Він не завжди може відслідковувати, де і з ким він був у якийсь день.



Чоловік-брехун може плутатися у свідченнях / Фото Good House

Йому раптом потрібно більше приватного життя

Взяти час для себе – це нормально, але коли це відбувається все частіше і частіше – це знак того, що відбувається щось не те. Чоловік починає рано йти на роботу, пізно повертатися, раптово виходити з телефоном в іншу кімнату та приймати безліч приватних дзвінків від "родичів" – це теж сигнали про обман та зраду.

Він приховує від вас свої фінансові витрати

Більшість чоловіків, які обманюють, можуть здійснювати таємні способу оплати речей: подарунків, їжі, готелів, подорожей тощо. Тож, якщо ви бачите незрозумілі витрати чоловіка, то не пропускайте це повз своєї уваги.