5 порад для самотніх жінок, як позбутися токсичних звичок знайомств та мати здорові стосунки

Багато самотніх жінок хочуть знайти кохання та розділити своє життя з коханим чоловіком. Проте в них може це не виходити і вони продовжуватимуть вступати у токсичні стосунки з неправильними партнерами, не розуміючи в чому проблема.

Як ви будете впевненими, що ви не повторите токсичні схеми побачень з неправильними чоловіками? Кілька порад для жінок опублікувало видання Yourtango.

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Поради для жінок, які хочуть мати здорові стосунки

Ці 5 речей повинні робити самотні жінки, щоб перестати повторювати свої токсичні помилки при знайомстві з хлопцями і насолоджуватися здоровими та довготривалими стосунками.

Будьте чесними щодо своїх відносин

Самотні жінки, які готові до кохання, знають, чого вони хочуть у стосунках, а чого їм абсолютно не потрібно. Вони неодноразово мали негативний досвід у токсичних стосунках, які не робили їх життя кращим. Тому ви маєте знати, що хочете, щоб ваші здорові стосунки тривали довше.

Ви повинні прагнути "правильної" любові

Хороший знак того, що ви готові до нових стосунків – це коли ви щасливі навіть самотні або коли залишаєтесь наодинці з собою. Проте ви маєте обов'язково мати бажання знайти потрібного партнера, з яким розділите своє життя.



Прагніть кращого у стосунках / Фото Unsplash

Будьте готові ризикнути

Навіть якщо ви відчуваєте, що готові знайти нове кохання, ви все одно можете не знати, де ж шукати потенційного партнера, та не можете бути впевнені, що знову не потрапите в токсичні стосунки.

Але чи готові ви ризикувати? Зробіть це, адже поки ви не почнете стосунки з новим партнером, ви не знатимете, чи це ваша людина.

Полюбіть себе, перш ніж почати нові стосунки

Перш ніж піти на побачення або погодитися на нові відносини, важливо зрозуміти всі унікальні аспекти того, ким ви є, знайти себе та полюбити.

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Виділіть якийсь час, щоб зрозуміти свою особистість, і чітко визначте, що ви хочете в житті. Після цього ви будуте готові до пошуку нової любові та формування здорових відносин, які витримують випробування часом.

Майте в житті власні цілі та цінності

Для початку ви повинні розуміти те, що пошук "стосунків мрії" починається саме з вас – і зсередини. Ви ніколи не знайдете партнера, який буде вас любити, поважати і плекати, поки не почнете любити себе.

Дотримуйтесь цих порад, і ви будете ближче до пошуку нових стосунків з правильним чоловіком і отримаєте успішні та здорові стосунки.