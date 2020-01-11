5 порад, як придумати ефектну назву компанії або бренду, яку точно запам’ятають

Існує правило 7 секунд, протягом яких у людини формується перше враження про когось або щось. Такий приклад ідеально підходить для опису компанії або бренду. Адже він повинен легко запам'ятовуватися, бути оригінальним, звучним та візуально привабливим.

Нижче наведено кілька порад, як вигадати ефектну назву для компанії, бренду чи продукту. Ми переказали статтю видання MC.today.

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Помітне і свіже

Вам варто уникати затертих фраз і банальщини, адже назва повинна бути влучна, чіпка та оригінальна. До того ж, якщо вона унікальна, на відміну від конкурентів, то ви одразу опинитеся на крок попереду.

Просто пишеться – легко вимовляється

Безперечно вам часто доведеться диктувати назва компанії, повторювати адресу сайту, а клієнтам доведеться записувати все це. Тому тут небажано використовувати складні абревіатури.

Нехай написання слів буде традиційним, щоб не доводилося нескінченно пояснювати літери. Вдалі приклади назв компанії: Facebook, Sony, Apple.



Компанія Apple

Розмір має значення

Краще обмежити назва двома словами, а в ідеалі – двома складами. Уникайте використання дефісу чи інших спеціальних символів. Вдалі назви: Coca Cola, Red Bull тощо.

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Сенс і підтекст

Не варто називати компанію першим словом, яке потрапило вам в очі. Адже рідко буває таке, щоб дивні назви стали знаменитими брендами.

До того ж, завжди перевіряйте, як перекладається вибране слово на інші мови. Є маса прикладів, коли назви компаній в перекладі мали негативне чи навіть непристойне значення.

Лінгвістичні трюки

Повторення слів, рими і певний ритм створюють цікаве звучання. Саме таке своєрідне назва легко запам'ятовується і може стати хітом, як Coca-Cola чи Chupa-Chups. До прикладу, м'які і шиплячі звуки створюють ефект ніжності і турботи (ідеально для магазину квітів або дитячих товарів).



Назва Coca Cola легко запам'ятовується

6 способів вигадати назву компанії: