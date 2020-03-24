5 порад, які допоможуть зміцнити стосунки у сім’ї під час карантину

Карантин – це екстремальні умови для стосунків, адже часом він може зруйнувати сім’ю. Так, після скасування карантину в Китаї різко зросла кількість розлучень. Причина банальна – подружжя занадто багато часу провели під одним дахом. То як пережити карантин без наслідків для стосунків?

Деякими секретами поділився дипломований психолог Олег Кензов, повідомляє Новий канал.

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Розділіть побутові справи

В ізоляції потрібно не лише займатися будинком чи дітьми, але ще й працювати. Якщо всі побутові обов’язки виконуватиме один дорослого, то це його швидко виснажить. Він почне зриватися на близьких, сім’я загрузне в конфліктах.

Що робити? Допомагати одне одному. Поки чоловік закінчує роботу, дружина може зробити уроки з дітьми. Поки дружина працює, чоловік може приготувати вечерю або прибрати в квартирі. Допомога в побутових справах лише зміцнить стосунки і покаже, що у скрутну хвилину ви можете розраховувати одне на одного.



Будьте підтримкою для коханої людини / Фото Medium

Дякуйте

Банальне "дякую" за розвішану білизну після прання, зварений обід, прибрану квартиру тощо підбадьорять другу половинку і змотивують допомагати ще більше.

Не накопичуйте невдоволення

Потрібно відразу говорити все, що вас не влаштовує. Тільки не висловлювати це грубо і з претензіями, бо це створить скандал. Але й замовчувати проблеми теж не потрібно. Інакше ви дратуватиметеся, а потім просто зірветеся.

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Час на самоті

Здоровій людині важливо проводити час лише з собою. Іноді досить побути на самоті 15 хвилин або півгодини. Це допомагає відновитися і структурувати думки.

Тож час від часу візьміть домашні клопоти на себе, і дайте другій половинці почитати книгу або полежати у ванні, а потім нехай близький зробить те ж саме для вас.



Для стосунків корисно час від часу бути на самоті / Фото Lefigaro

Докладайте рівні зусилля

У стосунках, як на футбольному полі, гра в одні ворота неможлива. Лише віддача й бажання обох партнерів здатна зміцнити зв’язок у парі. Якщо під час карантину один буде догоджати другому, а у відповідь не отримає нічого – то це не врятує стосунки.

Але якщо обидва допомагатимуть, підтримуватимуть одне одного, підставлятимуть плече в потрібну хвилину – тоді карантин піде відносинам на благо. У нормальних стосунках, де кожен учасник – повноцінна і незалежна одиниця, ізоляція пройде рівно і гладко. Адже це зайвий привід побути вдвох і зміцнити ваш зв’язок.