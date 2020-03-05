5 поширених помилок, які чоловіки роблять під час знайомства з дівчиною

Спроба підійти до людини, яка тобі сподобалася, викликає багато сміливості, проте це також може збентежити. Крім хвилювань, страх відмови часто вбиває впевненість у собі і змушує відчувати, що ми менш гідні цієї людини.

Так, є стандартні помилки, які роблять всі чоловіки при знайомстві з дівчиною. Виконання будь-якої з цих речей точно зіпсує будь-який ваш шанс, пише видання Yourtango.

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5 помилок, які змушують жінок піти геть чи відмовити у знайомстві

Ви підходите до неї з неправильного боку

Стукаючи її по спині чи кажучи: "Ей, я хотів би поговорити з тобою" – це дві речі, які жінки ненавидять. Дуже легко ставитися до дівчини так, як ви це відчуваєте, але так ви не досягнете успіху. Робіть все, як потрібно – спершу встановити контакт очима, а потім підійдіть до неї з того кута, щоб вона вас бачила. І звертайтеся до жінки з повагою та зацікавленістю.

У вас немає впевненості в собі

Якщо чоловік несміливо стоїть, тримає руки в кишені, потіє під час розмови і заїкається, коли ставить якесь питання – то це ознаки невпевненості і це навряд сподобається дівчині.

З'явитися нервовим для знайомства – це не справить на жінку гарного враження. Коли дівчина бачить, що ти невпевнений в собі, вона може автоматично відчувати, що ти не цікавий її як чоловік.



Невпевнені чоловіки мають менше шансів при знайомстві з дівчиною / Фото Woman

Коли знайомство недоречне

Є кілька сценаріїв неправильного моменту знайомства з жінкою. Зокрема:

коли вона поспішає на роботу;

коли невідкладні справи;

коли розмовляє по телефону;

коли вона здається серйозною чи зосередженою.

Якщо ви бачите або відчуваєте, що жінка по-справжньому зайнята, ви можете підійти до неї, аби запитати, чи потрібна їй допомога. Але якщо вона відхиляє цю пропозицію, то краще одразу йдіть геть.

Ви занадто банальні

"Ей, як тебе звати", "Ти виглядаєш чудово", "Я можу з тобою поговорити" тощо – такі фрази не є чимось новим для жінки, за винятком випадків, коли вона лише вперше чує українську мову. Коли чоловіки використовують ці звичайні слова, щоб познайомитися з дівчиною, вони не дивують і знайомитися точно не захочеться.

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Отже, постарайтеся не бути передбачуваним, не намагайтеся надто сильно справити враження на неї. Натомість розпитайте її, чим вона займається або що вона красиво одягається тощо.

Ви намагаєтесь фліртувати з першої секунди

Не вдайтеся до вживання кокетливих слів, таких як "Ей, крихітко, ти виглядаєш справді гарячою у цій сукні" або "Мм, красиві сідниці", коли підходиш знайомитися з дівчиною. Це може призвести до того, що жінка грубо відповість вам або навіть вдарить ляпас і піде геть.

Тому уникайте всього, що змусить її відчути себе так, ніби ви лише хоче провести з нею ніч. Краще замініть всі флірт-слова на конкретні справжні компліменти.