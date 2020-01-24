5 поцілунків на день, спільні друзі та ванна разом: вчені назвали формулу щасливих стосунків

Вченим вдалося вивести приблизну формулу щасливих стосунків. Вони з’ясували, скільки разів на день оптимально казати "я тебе кохаю", скільки потрібно мати спільних хобі та друзів, а також як часто цілуватися і кохатися.

В опитуванні взяли участь 2 тисячі чоловіків та жінок. Дві третини з них запевнили, що офіційний шлюб не є обов'язковою умовою щасливих відносин, пише The Tеlegraph.

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Цікаво, що найважливішою умовою гармонії в парі виявилося вміння під час суперечок визнавати, що ти неправий.

Щоб відносини залишалися міцними, пара має цілуватися і обійматися 5 разів на день, займатися сексом – двічі на тиждень, а щовечора перед сном обов'язково говорити "я тебе кохаю".

Також гармонійна пара має розподіляти хатні обов'язки, готувати їсти по черзі та регулярно вибиратися на побачення. Окрім того, обоє мають працювати, мати схожі смаки щодо кіно та їжі.

Ще пара мусить мати трьох спільних друзів та бути найкращими друзями одне для одного. На користь відносинам іде спільне хобі, а також добре час від часу разом приймати ванну чи душ.

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Оптимальна різниця в віці становить 3 роки та 6 місяців. Також цікаво, що пара повинна час від часу проводити окремо вихідні: приблизно два вікенди на рік.

Що найбільше дратує партнерів у стосунках? Вчені визначили, що це невміле керування авто, неохайність, звичка кидати на підлогу брудні речі та суперечки щодо грошей.