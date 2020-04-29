5 причин, чому хлопець хоче повернутися після розставання

Розставання – це емоційно складний процес, який зазвичай жінка переживає трагічніше, ніж чоловік. І часто буває так, що коли дівчина нарешті забула свого колишнього, він вирішує повернутися до неї та відновити стосунки. Чому так відбувається?

Насправді є багато причин, що хлопці вирішують повернутися до дівчини, тому дівчата повинні для початку все зважити та зрозуміти його дій, перш ніж погодитися на відновлення стосунків, пише Yourtango.

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5 причин, чому хлопці повертаються після розриву

Вони не впевнені, що прийняли правильне рішення

Багато людей не мають чіткого розуміння того, як виглядають здорові стосунки. Вони вчаться на певних моделях відносин, зокрема їхніх батьків. Деякі чоловіки, можливо, виросли з нездоровими очікуваннями про стосунки.

Для багатьох хлопців, які виросли у сім’ї, де дорослі не вміли вирішувати конлікти, часто легше просто піти. І коли його злість чи образа зникає, хлопець може запитувати себе, чи прийняв він правильне рішення.



Хлопець може засумніватися у рішенні розійтися / Фото Pinterest

Саме ця плутанина і спонукає його повернутися у ваше життя. Малоймовірно, що він хоче нашкодити вам, швидше за все, він просто розгублений та не знає, що робити.

Він не може знайти інші стосунки

Трава завжди зеленіша з іншої сторони, поки ти не перейдеш на ту сторону, і не зрозумієш, що це була просто оптична ілюзія. Так і зі стосунками.

Деякі чоловіки бояться втратити свободу, але як тільки він її отримує, чи навіть знаходить собі нову дівчину, він розуміє, що помилився з вибором – інші просто не зрівняються з вами. В таких випадках хлопець може спробувати повернутися, адже пізно розуміє, що з вами було справді добре.

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Вони перевіряють ваші межі

Хлопець може робити це ненавмисно. Але якщо ваш обранець розійдеться з вами, а згодом вирішить повернутися, то можливо, він просто перевіряє, яку його поведінку ви готові терпіти.

Він може не робити цього навмисно, але якщо ваш колишній розійдеться з вами і повернеться, швидше за все, він перевіряє ваші межі, щоб побачити, яку поведінку ви будете терпіти. Наприклад, один чоловік покинув жінку перед фестивалем, а після його закінчення захотів повернутися до неї.



Хлопець хоче повернутися / Фото newsdaily

Але експерти запевняють, що хлопець не повністю винен у цьому сценарії. Адже ви самі вчите людей, як ви хочете, щоб вони до вас ставились. Якщо ви відновить з ним стосунки, то дасте йому зрозуміти, що ви приймете його погану поведінку.

Вони відчувають свою провину і хочуть її загладити

Більшість людей не хочуть розбивати ваше серце, тому після розставання можуть відчувати провину. Такі люди часто намагаються бути вашим другом або підтримувати зв’язок чи навіть вирішити повернутися – так вони хочуть переконатися, що з вами все добре.

Вони шкодують, що розійшлися з вами

Усі роблять помилки. Хлопець, який розбив вам серце, може шкодувати про своє рішення закінчити з вами стосунки та хотіти повернутися. Насправді, одне дослідження виявило, що 43% чоловіків шкодують про розлучення зі своїм дружиною. Можливо, в цьому випадку хлопець просто допустив помилку в житті.