5 причин, чому істерика у вашої дитини – це добре

Батьки можуть відчувати себе безпорадними і стомленими, коли їх діти влаштовують істерику, лежать на підлозі у сльозах чи кричать. Однак, істерики є важливою частиною емоційного здоров’я та самопочуття вашої дитини.

Видання Parents опублікувало 5 важливих причин, чому істерика вашого малюка – це добре.

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Це позбавляє стресу

Сльози містять кортизон – гормон стресу. Тож, коли діти плачуть, вони буквально звільняються від стресу. Можливо, ви помітили, що після істерики ваш малюк має набагато кращий настрій.

Окрім того, було встановлено, що сльози знижують артеріальний тиск та покращують емоційне самопочуття за умови, що вас підтримує близька людина.

Дитина може краще спати

Проблеми зі сном часто трапляються тому, що батьки вважають, що найкращим підходом до істерик є намагання їх уникнути. Проте малеча, як і дорослі , може погано спати через стрес. Тож інколи варто дозволити своїй дитині виплакатися і це покращить її емоційне самопочуття і допоможе краще спати.

Це добре, адже ви сказали "ні"

Ймовірно, дитина влаштувала істерику, тому що ви сказали "ні". І це добре! Адже заборона батьків дає малюку чіткі межі щодо прийнятної та неприйнятної поведінки. Іноді ви можете уникати того, щоб сказати "ні", але ви повинні показати своєму чаду певні межі. Сказати "ні" означає, що ви не боїтеся емоційної сторони виховання.

Істерики зближують вас

Коли ваша дитина розлючена чи влаштувала істерику не намагайтеся зупинити її чи насварити, нехай вона переживе бурю своїх почуттів . Також не говоріть занадто багато, краще висловіть кілька добрих, заспокійливих слів, обійміть малечу. Ваша дитина побачить ваше безумовне сприйняття і відчує себе ближче до вас.

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Ваша дитина робить те, що більшість людей не може робити

По мірі дорослішання ваша дитина буде менше плакати. Частково це дозрівання та навчання регулювати свої емоції. Вона навчиться "вписуватися" в суспільство, яке не дуже сприймає емоційну експресію.

Адже, коли дорослі гніваються або піддаються стресу, їм теж часом потрібно поплакати – звільнити емоції. Тож, нехай ваша дитина інколи влаштовує істерики, щоб вивільнити свої почуття та почуватися краще.