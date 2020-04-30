5 причин, чому варто закінчити стосунки з другою половинкою

Якщо у вас зіпсувалися стосунки з партнером або ви розумієте, що не готові прожити все життя з цією людиною, то не варто чіплятися за хороші речі, які ви мали разом. Так, зараз усе довкола стало дуже непевним, особливо під час карантину, але наважтеся закінчити стосунки та вибрати себе.

Безперечно, у періоди гострих стресів чи складнощів хочеться триматися хоч за кого-небудь, пише видання Anywell. Але якщо стосунки завдають дискомфорту, мінуси партнера критично переважать плюси чи вам доводиться змушувати себе щось терпіти, то може вам таки буде краще на самоті?

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Нижче наведено п’ять ознак стосунків, які пора закінчити. Ці фактори доводять, що вам краще піти різними дорогами.

Сварки між вами і партнером повторюються

Закінчіть стосунки, якщо ви обоє відчуваєте, що не можете знайти компроміс та ефективне вирішення постійних проблем. Неодноразові сварки тому доказ. У цьому випадку дуже важливо зрозуміти, коли проблеми почалися, – після запровадження карантину чи до нього. Бо якщо це сталося до, очевидно, річ не у зовнішніх умовах.

Якщо сварки почалися давно і продовжують ставатися постійно, хоча ви не раз намагалися вирішити проблему, це завадить партнерству зміцнюватися і розвиватися і колись ці стосунки все одно доведеться припинити.



Постійні сварки не зникнуть самі собою / Фото Newsdaily

Вас турбує думка про свободу

Ви не просто почуваєтеся у пастці з партнером на самоізоляції, а починаєте мріяти про те, яким може бути ваше життя, якщо воно втратить баласт у вигляді цих стосунків. Може, ви навіть почали дивитися шоу, фільми або серіали про щасливих одинаків і заздрити цим героям? Тоді рішення щодо стосунків очевидне.

Ваші з партнером погляди абсолютно різні

Під час карантину є тисяча причин для суперечок і сварок, адже вимушену близькість переживати нелегко. Однак буває, що навіть досить прості речі здаються фундаментальними розбіжностями у світогляді і здатні викликати скандал.

Наприклад, у вас різні погляди на соціальне дистанціювання. Ви ходите у масці і дотримуєтеся правил, а партнер її не носить і пише у соцмережах про те, як всі на нього реагують. Тож, якщо ви почуваєтеся ніяково через партнера перед іншими, від припинення стосунків вам, імовірно, стане краще.

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Партнер більше не приваблює вас сексуально

Стрес та ізоляція можуть знижувати лібідо. Але якщо ви відчуваєте, що буквально змушуєте себе бути з партнером – віртуально або у реальному житті, то це явна ознака, що щось не в порядку. Вийти з такого партнерства для вас – найкраще рішення.

Між вами і партнером багато старих образ

Ці проблеми відрізняються від зовнішніх конфліктів. Зрада, обман, прийняття важливого життєвого рішення самостійно тощо: ви постійно будете пам’ятайте про ці образи. Але саме старі образи позбавляють привабливості, гасять бажання та вбивають близькість між партнерами.

Всі ці фактори заважатимуть вам насолоджуватися один одним і стосунками. І навіть якщо ви вийдете з карантину разом, причини розійтися все одно залишаться. Тому краще не затягуйте.