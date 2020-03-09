5 проблем з поведінкою дитини, які ви не повинні ігнорувати

Інколи бути батьками важко, особливо, коли поведінка дитини засмучує вас. Буває, батьки навіть не здогадуються, як впоратись з істерикою та поганою поведінкою малюка. Зокрема, психологи виділяють шість проблем, які батькам не можна ігнорувати.

Зазначимо, що діти до трьох років ще не мають розвиненого раціонального мислення, тому їх поведінкою керують емоції. У міру дорослішання дітей їх поведінка стає дедалі раціональнішою, але вони все ще потребують підтримки батьків, аби управляти своїми емоціями.

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Незначні проблеми в поведінці можна виправити за допомогою певних методів виховання або поведінкової терапії, пише видання Parents.

5 проблем з поведінкою дитини

Дитина перебиває батьків, коли вони з кимось говорять

Маленькі діти, як правило, швидко збуджуються й не можуть стриматися, якщо хочуть щось сказати. Тому вони постійно перебивають батьків. Коли дитина бачить, що мама/тато з кимось спілкується, вона може погано поводитися, аби привернути до себе увагу.

Ймовірно, малеча просто не знає, як правильно відволікти батьків від розмови, тому навчіть дитину вибачатися в таких випадках. Окрім того, наступного разу, коли ви збираєтесь зателефонувати або поспілкуватися з кимось особисто, скажіть дитині, що їй потрібно бути тихим і не перебивати вас.

Дитина занадто груба з іншими

Батьки не повинні ігнорувати, коли їхня дитина вдарить товариша під час гри, штовхне когось чи смикатиме дівчаток за волосся. "Якщо ви не втручаєтесь, то така груба поведінка може стати закріпленою звичкою до 8 років. Крім того, вона думатиме, що заподіяння шкоди людям є прийнятною поведінкою", – каже психологиня Мішель Борба.



Вчіть дитину добре поводитися з іншими / Фото Chu Chu

Як це зупинити? Варто одразу протистояти агресивній поведінці малюка. Відведіть свою дитину вбік і скажіть йому: "Це завдало шкоди іншій дитині. Як би ти почувався/лася, якби вона зробила це тобі?" Дайте йому знати, що будь-які дії, які шкодять іншим – не допускаються. Якщо він зробить це знову, закінчіть гру.

Неповага й суперечки зі сторони дитини

Коли ваш малюк сперечається з вами, то це спочатку може здатися кумедним. Але якщо вона постійно каже «ні» на кожне ваше прохання або вказівку, вам варто задуматися. Якщо вчасно не виправити таку поведінку, суперечки можуть погіршити стосунки між батьками й дитиною.

Як батькам діяти в таких випадках? Не виявляйте імпульсивність. Дайте дитині заспокоїтися, а потім поясніть їй, що так поводитися не можна. Поясніть, яка поведінка допустима, а яка – ні.

А також установіть обмеження й розкажіть дитині про наслідки порушення правил. Не погрожуйте малечі, а навпаки, ви приготуєте їй щось смачненьке, якщо вона припинить це робити.

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Вона прикидається, що не почула вас

Повторюючи дитині два, три чи навіть чотири рази, щоб вона щось зробила, наприклад, прибрала свої іграшки, означатиме для неї, що малеча не хоче це робити і завжди ігноруватиме ваші прохання.

Як це виправити? Підійдіть до дитини і скажіть їй, що вона має зробити. Попросіть її подивитися на вас, коли ви це говорите, і скажіть, аби вона відповіла вам. Ви можете торкання її плеча чи руки сказавши ім’я дитини – це допоможе привернути її увагу.

Дитина перебільшує

Це може здатися чимось несуттєвим, проте якщо ваша дитина каже, що він/вона застелив ліжко, натомість малеча лише скинула піжаму, чи розповідає друзям, що була в аквапарку, але вона нікуди не виходила з дому в той день, то батькам важливо протистояти такій неправді.



Не дозволяйте дитині брехати / Фото Ukrmedia

Адже брехня може стати автоматичною, якщо ваша дитина дізнається, що це простий спосіб отримати щось, виглядати краще, уникати роботи тощо. Це може перерости в погану звичку.

Що робити батькам? Подивіться на його мотивацію брехні і переконайте його,/ що так робити не варто, адже це не зробить його життя кращим. І перевіряйте його інформацію.

Наприклад, якщо він сказав, що чистив зуби, коли цього не робив, попросіть його повернутися і почистити їх насправді. Слідкуйте за цим, поки дитина не перестане перебільшувати.