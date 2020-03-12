5 речей у поведінці дітей, про які батькам не потрібно хвилюватися

Іноді певні дії у поведінці дитини здаються батькам дещо дивними чи навіть неправильними. Проте не завжди дорослі мають хвилюватися, адже є типова поведінка у кожного малюка, яка не призведе до чогось поганого.

Експерти з розвитку дитини наголошують, що певна поведінки дитина, яка нервує батьків, насправді є типовим розвитком малюка, пише видання Parents.

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Використання образливих слів

Чи казав малюк коли-небудь, що ненавидить вас? Педагог-психолог Арі Голдштейн каже, що до 7 років у дітей немає сильного фільтра фраз. Оскільки їм не вистачає соціальних навичок, молодші діти не розуміють, як їх слова впливатимуть на іншу людину. Тож якщо ваша дитина робить шкідливі зауваження, це зазвичай неповинно викликати занепокоєння.

Ви можете спробувати сказати їм, що їхній коментар вам неприємний, і що це викликає у вас почуття смутку тощо. Якщо вони почнуть зловживати цими фразами, тоді варто звернутися за професійною допомогою.

Бійка чи образи однолітків

До 3- 4-річного віку такі поняття, як добре поводитися та завжди ділитися іграшками, може не сприйматися малечею. Доктор Гольдштейн пояснює, що маленькі діти просто не навчилися навичкам саморегуляції, які б зберігали гарну поведінку.



Нормально, якщо ваша дитина не хоче ділитися іграшками / Фото Unsplash

Більшу частину часу дитина, яка штовхається на дитячому майданчику або відмовляється ділитися іграшкою, просто перевіряє межі того, як можна себе поводити. Якщо до шкільного віку ваші спроби покращити дисципліну малечі не спрацювали, то поговоріть з психологом.

Стукання головою

Батьки часто висловлюють занепокоєння з приводу самопошкодження поведінки дітей. Але лікарі запевняють, якщо стукіт голови об парту чи стіну трапляється нечасто, то це, ймовірно, не повинно турбувати батьків.

Але якщо дитина не може зупинити таку поведінку, і це відбувається кожного разу, коли вона стикається з проблемою, то на це варто звернути уваги.

Кусання себе чи інших

Будьте впевнені, що це абсолютно типова поведінка розвитку дитини. Однак, бувають випадки, коли це може викликати більшу стурбованість. "Якщо ви бачите, що поведінка малюка не відповідає правильній дисципліні – вона продовжує вас кусати і не переросла це, то вам потрібно звернутися за допомогою.

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Питання харчування

У ранньому дитинстві діти часто є прискіпливими до їжі. Адже саме тоді, коли ваш дитина перебуває у шкільному віці, для неї головне їсти хоча б тричі на день.

Пам’ятайте, що малюки та дошкільнята можуть експериментувати з новими смаками та текстурами, тому е засмучуйтеся, якщо вона відмовляється їсти приготовлену страву.

Коли звернутися за професійною допомогою? Якщо щось, що робить ваша дитина, гальмує її соціальне життя, то, можливо, прийшов час попросити про допомогу у експертів?