5-річний хлопчик робить маски для медсестер, які працюють під час спалаху коронавірусу: фото

Поширення коронавірусу призвело до нестачі засобів індивідуального захисту для лікарів і медичного персоналу по всьому світу, тому ці люди ризикують своїм здоров’ям на роботі. Найбільше не вистачає масок для обличчя, тож все більше небайдужих намагаються допомогти та самостійно виготовляють їх.

Коли мама Джорджія Карнагі почула про зменшення запасів масок для медперсоналу, вона захотіла допомогти. "Моя подруга – швачка і робить їх для своїх друзів, які є медсестрами", – зізналася жінка виданню Motherly.

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Тож Карнагі долучилася до роботи разом зі своїм 5-річним сином Крістіаном. Хлопчик сказав, що хоче допомогти медсестрам, які захищають усіх від вірусу.

Тож вони зібрали необхідні матеріали та пошили макси. Згодом Карнагі опублікувала пост у фейсбуці про домашні маски і їй почали одразу писати. Однією з перших охочих стала сусідка, яка працює медсестрою. Вона взяла маску на роботу і вони сподобалися іншим її колегам, тож жінка попросила в сім’ї ще кілька. Тепер хлопчик з мамою зайняті пошиттям масок.



Хлопчик сам шиє маски / Фото Motherly

Жінка розповіла, що вона вражена бажанням свого сина Крістіана допомагати іншим. "Мій син – дивовижна дитина. Це робить нас зайнятими і робить наші серця щасливими. Кожна наша маска зроблена з любов'ю від дитини. Це також дає йому цікаве заняття, поки він не може йти до школи", –сказала Карнагі.

Мама додала, що 5-річний хлопчик сам малює, вимірює та вирізає форми маски поруч із нею.



Так виглядають маски, які шиє хлопчик / Фото Motherly

Зазначимо, що ці маски не мають медичного рівня, тобто не захищають від коронавірусу. Але вони дуже милі та забезпечують деяку безпеку, принаймні, щоб медсестри не торкалися свого обличчя.