5-річний хлопчик з аутизмом малює неймовірні картини: фото
5-річний хлопчик Трістан, який має аутизм, показує свій неймовірний талант та відкривається через живопис. Побачивши незвичні картини сина, тато почав публікувати їх у соцмережі, тому хлопчик вже користується великою популярністю.
У Трістана у віці трьох років діагностували розлад спектру аутизму. Але, не зважаючи на цей серйозний діагноз, хлопчик дуже грайливий та почувається щасливим.
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Одного разу Трістан побачив, як його старша сестра малювала. Його це дуже зацікавило і хлопчик запитав у батьків, чи може він теж іноді малювати. Тата це питання спочатку збентежило, він не знав, що відповісти, а потім вигадав, як Трістан може малювати дещо по-іншому.
Наступного дня 5-річний хлопчик отримав свій перший набір акрилових фарб і одразу почав бризкати, капати та розпорошувати різні кольори на полотно.
Після того, як він створив кілька картин, родина Трістана зрозуміла, що ці малюнки є чимось унікальними і досить особливими. Тому батьки вирішили створити інстаграм-профіль, щоб показати там живопис Трістана. І це дійсно вражає.
Ми хочемо поділитися з вами цим профілем, щоб показати всім такого особливого художника та його дивовижні картини.
Дивіться більше картин 5-річного Трістана з аутизмом
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