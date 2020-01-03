5 сімей зробили з фургонів розкішні будинки на колесах: вражаючі фото, які варто побачити

5 сімейних пар, які обожнюють мінімалістичні дизайни, вирішили жити у крихітних фургончиках. Проте тепер їхнє житло виглядає настільки розкішно, що там точно захотів би жити кожен.

Ми зібрали 5 сімей, які розповідають про своє життя на колесах в інстаграмі.

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Олександра та Чарлі

Подружжя Олександра та Чарлі вже три роки живуть разом у фургончику Toyota Hiace 1992 року, яким вже об'їздили все узбережжя Австралії. Познайомилася пара під час подорожі, тому захоплюються такими відпочинками тепер спільно. "Ми любимо знайти гарне місце і залишитися там на декілька днів", – розповідають вони.

Проте закохані запевняють, що жити в такому обмеженому просторі набагато важче, ніж думають інші. До прикладу, у фургоні не легко сваритися, особливо коли це одночасно і транспортний засіб, і дім.

"Коли ми вперше почали жити разом, ми були так закохані один в одного, що мене не турбували його брудні ноги в ліжку. Адже як тільки зранку осідає туман і встає сонце, ми перестаємо сперечатися про будь-які дрібниці. Саме в ті хвилини ми розуміємо, що хочемо бути разом", – каже Олександра.

Меган і Бен

Подружжя провело разом вже 7 років. Живуть вони зараз у білому фургончику Chevy Bluebird 1989 року, який займає 165 квадратних футів (близько 50 метрів квадратних) у штаті Мен.

"Ми ввійшли в цей досвід, знаючи, що це, ймовірно, не буде ідеальною подорожжю. Але дві речі насправді допомогли нам підтримувати рівновагу та присутність один одного, що перетворило це на кращий зв’язок у спальні: тижні, а іноді й місяці без перегляду телевізора та не часте вживання алкоголю", – сказала Меган.

Окрім того, за словами пари, є також деякі не дуже легкі моменти життя в крихітних фургонах, зокрема, дні без справжнього гарячого душу.

Лексі і Тайлер

Фургон пари в даний час стоїть в Техасі. Живуть вони на 180 квадратних футів (близько 55 метрів квадратних) вже 6 років. Цікаво, що з березня 2018 року вони відвідали 20 штатів США та подорожували по всій Мексиці.

"Ми жили, працювали та проводили більшу частину свого часу разом, перш ніж почати жити у крихітному фургончику, тому ми були впевнені, що й далі зможемо так жити. Наші попередні місця були не набагато більшими за наш автобус, тому таке рішення було легким. Тепер ми прокидаємося на пляжах, у горах та у всіляких захоплюючих нових місцях", – сказали вони.

Марк і Маді

Подружжя живе разом вже понад 4 роки. Вони гастролюють по всій Австралії у своєму фургончику Toyota Coaster з 1994 року. Пара зізнається, що вони повністю люблять свій спосіб життя. Адже Марк і Маді можуть залишатись у красивому місці стільки, скільки захочуть і поїхати звідти зможуть будь-коли.

"Зараз ми бачимо додатковий одяг та техніку як розкіш, яка нам точно не потрібна. Нам дуже пощастило мати такий великий простір у нашому автобусі, але він все одно може забруднитися під час приготування їжі чи переодягання. Дрібні речі можуть нас засмутити, зокрема спекотна погода чи мільйон мух надворі, але неймовірні моменти переважають над поганими речами в десять разів", – додали вони.

Франческа та Ніколас

Подружжя, яке разом вже 5 років, живе у шкільному автобусі Chevy Bluebird 1998 року на 220 квадратних футів (близько 60 квадратних метрів). Франческа та Ніколас вирішили розповісти про інтимне життя в фургоні.

"Заняття сексом в автобусі не відрізняється від сексу в квартирі. Єдина велика різниця в тому, що автобус може трястись. Ми жартуємо перед нашими друзями: "Якщо автобус гойдається, то не стукайте", – сказали вони.