5 способів підтримувати міцні стосунки з партнером після появи дитини

Народження дитини – це величезний перехід у сім’ї, і до цього важко підготуватися, скільки б ви не читали про це. І це неминуче змінить стосунки з вашим партнером.

Проте психологи пропонують кілька способів, які допоможуть зберегти ваші стосунки міцними, навіть коли виховання стає стресовим для вас обох, пише Mind Body Green.

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Визначте свої обов’язки

Якщо жінка годує грудьми дитину, то це певна робота на цілий день, а тому дружина часом потребує відпочинку та терпіння. А тому партнер повинен взяти на себе роль чоловіка, який підтримуватиме та заспокоюватиме кохану.

І не забувайте казати один одному "дякую". Пам’ятайте, що підтримка та любов є гарним прикладом для дитини.

Зрозумійте, що ви не чарівники

Не бійтеся просити допомоги свого партнера. Адже одній людині фізично тяжко весь день годувати, заколисувати, доглядати дитину годинами. Вам потрібен хтось, хто хоч на якийсь ча замінить вам і дозволить відпочити.

Тому не скидайте догляд за дитиною на одного партнера, робіть це разом і ви станете сильною командою.



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Прийміть відмінності

Прийміть, що ви та ваш партнер по-різному виховуєте дитину. Адже ви, мабуть, завжди багато чого робили по-різному і відмінності один одного варто приймати.

Так, ви можете намагатися об'єднати зусилля і створити послідовність для виховання свого малюка, але ваші уявлення будуть різними.

Визнайте сильні та слабкі сторони

Виховання дітей – це баланс завдань і обов'язків, і один партнер може мати більше навичок або терпіння для деяких з них, а інший – менше.

Замість того, щоб оцінювати чи порівнювати досвід, з’ясовуйте батьківські надбання вашого партнера. Наприклад, ваш партнер може бути чудовим у заколисуванні малюка, тоді як ви чудово заспокоюватимете дитину тощо. Поділіться своїми знаннями і ви станете сильнішою командою і матимете міцні стосунки.

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Виділяйте час, щоб відчути себе парою

З народженням дитини не завжди вистачає часу один на одного. Навіть у шлюбі легко відчути себе сусідами по кімнаті чи колегами, замість романтичних партнерів.

Тому пари повинні обов'язково вжити заходів, щоб бути дійсно парою. Тож виділяйте собі час кожного тижня і просто будьте разом. Також обіймайте коханих при зустрічі чи на прощання.